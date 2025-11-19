¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡Û±Ñ¹ñÇÏ¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¡¡µþÅÔ¤ÇÎò»Ë¤ò¹ï¤à¡¡²áµî³°¹ñÇÏºÇ¹â¤Ï3Ãå¡¡¿Ø±Ä¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¤¤¤¾õÂÖ¡×
¡¡½©¤ÎG1¥·¥ê¡¼¥º¿åÍË´ë²è¤Ï¡ÖG1ÄÉQ¡ªÃµQ¡ª¡×¡£Ã´Åöµ¼Ô¤¬½ÐÁöÇÏ¤Î¿Ø±Ä¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆËÜ²»¤ËÇ÷¤ë¡£¡ÖÂè42²ó¥Þ¥¤¥ëCS¡×¤ÏÂçºåËÜ¼Ò¤ÎÅÄÂ¼Ã£¿Í¡Ê33¡Ë¤¬Ã´Åö¡£ºòÇ¯¥Á¥ã¥ê¥ó¤ËÂ³¤¯»²Àï¤Î±Ñ¹ñÇÏ¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¤ÏµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¹á¹Á¤ÈÊ£¿ô¤Î¹ñ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢º£Ç¯6·î¥¯¥¤¡¼¥ó¥¢¥óS¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¼ÂÀÓÇÏ¤¬½éÍèÆü¡£Æ±ÇÏ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥í¡¼¥é¡¦¥Ñ¥¤¥¯½õ¼ê¡Ê41¡Ë¤Ë¡Ö¶¯ð×¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¡×¡Öº£¤¬½¼¼Â´ü¡×¡ÖÉñÂæÀßÄê¡×¤Î3¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ú¶¯ð×¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¡Û9Æü¡¢±Ñ¹ñÇÏ¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¤Ï¼«¹ñ¤«¤éÌó34»þ´Ö¤ÎÍ¢Á÷¤ÇÆüËÜ¤ËÅþÃå¡£15Æü¤ËÆþ±¹Àè¤Ç¤¢¤ëÀéÍÕ¸©¤ÎJRA¶¥ÇÏ³Ø¹»¤«¤éÇÏ±¿¼Ö¤ÇÌó11»þ´Ö¤«¤±¤ÆµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥¤¥¯½õ¼ê¤Ï¡ÖµþÅÔ¤ËÅþÃå¸å¤Ï¤¹¤°¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢´Ä¶¤Ë¤â´·¤ì¤¿¡£¤¤¤Ä¤â³¤³°±óÀ¬¤¹¤ëºÝ¤Ï¡Ê¸½ÃÏÆþ¤ê¤«¤é¡ËºÇ½é¤Î2Æü´Ö¤Ï¥«¥¤¥Ð¤ò¾¯¤·¸º¤é¤¹¤±¤É¡¢3ÆüÌÜ¤«¤é¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÏ¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¤¤¤¾õÂÖ¡×¤È½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏ¤ÏÁ¡ºÙ¤ÊÀ¸¤Êª¡£°ìÈÌÅª¤ËÈô¹Ôµ¡¤äÇÏ±¿¼Ö¤È¶¹¤¤¶õ´Ö¤ËÄ¹¤¯ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ëÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÇÏ¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¹á¹Á¤ÈÊ£¿ô¤Î¹ñ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡Ê¼«¹ñ¤È¡ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£³°¹ñÇÏ¤¬ÆüËÜ¤ÇºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤âÂç»ö¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¡£¤½¤ÎÆñ¤·¤¤¾ò·ï¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Úº£¤¬½¼¼Â´ü¡Û22Ç¯8·î¤Ë±Ñ¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£³¤³°±óÀ¬¤Ê¤É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯6Àï¤ÏÁ´¤Æ·Ç¼¨ÈÄ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î¥¯¥¤¡¼¥ó¥¢¥óS¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¡£G13¾¡¥í¥¶¥ê¥ª¥ó¡Ê2Ãå¡Ë¡¢¤Î¤Á¤ËBC¥Þ¥¤¥ë¤òÀ©¤·¤¿G14¾¡¥Î¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¡Ê4Ãå¡Ë¤òÉé¤«¤·¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤«¤éÃÍÂÇ¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Çº£¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£5ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¿´µ»ÂÎ¤¬À°¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÇÏ¤È¤ÎÂÐ·è¤Ï4²ó¡£¤Þ¤À¶¥ÁöÇÏ¤È¤·¤ÆÌ¤´°À®¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëS7Ãå¤¬¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¡Ê5Ãå¡Ë¡¢¥³¥Ã¥¯¥¹¥×¥ì¡¼¥È5Ãå¤¬¥×¥í¥°¥Î¡¼¥·¥¹¡Ê2Ãå¡Ë¡¢¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë12Ãå¤¬¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê2Ãå¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê13Ãå¡Ë¡£¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë°Ê³°¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀèÃå¤òµö¤·¤¿¤¬º£Ç¯¡¢Í£°ì¤ÎÂÐÀï¤Ç¤¢¤ëÁ°¡¹Áö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥ë¥Þ¥í¥ï¾Þ4Ãå¤Ï¥´¡¼¥È¥¥¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ê5Ãå¡Ë¡¢¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¡Ê6Ãå¡Ë¤ËÀèÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜÇÏ¤ÏÀ¨¤¯¶¯¤¤ÇÏ¤¬Â¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÆüËÜ¤Ç¡Ê¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ë°ìÈÖ¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤ÈÀï¤¦¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËÀèÃå¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤ÎÇÏ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÚÉñÂæÀßÄê¡Û²¤½£¤Î¥Þ¥¤¥ëG1¤Ç·ø¼Â¤µ¤¬¸÷¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¸«¤ë¤È¥Þ¥¤¥ë¤Ç1Ê¬34ÉÃÂæ¤¬¸Â³¦¡£16Ç¯±Ñ2000¥®¥Ë¡¼2Ãå¡¢17Ç¯¥à¡¼¥é¥ó¥É¥í¥ó¥·¥ã¥ó¾Þ3Ãå¤À¤Ã¤¿Éã¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥È¤Ï¥Ñ¥ï¡¼´ó¤ê¤Ç¡¢¾å¤¬¤ê¤òÍ×¤¹¤ëÇÏ¾ì¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬ÁÄÊì¥Ð¥ó¥Æ¥£¥Ö¡¼¤Ï95Ç¯¤Ë¼Ç5F¤ÎG3¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ÖS¡Ê¸½G1¡Ë¤òÀ©¤·¤¿²÷Â®ÇÏ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¾¡Éé¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë²¼ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¹âÂ®ÇÏ¾ì¤ÎÆüËÜ¶¥ÇÏ¤ÏÊ¬ÀÏºÑ¤ß¤Ç¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÇÏ¾ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¡£¡Ê¼«¹ñ¤è¤ê»þ·×¤¬Â®¤¤µþÅÔ¤â¡Ë¹¥¤¤ÊÇÏ¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤È¡Ö¥í¥ó¥°¥¹¥È¥é¥¤¥É¡ÊÂçÄ·¤Ó¡Ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Ï¢Â³4Ãå¤À¤Ã¤¿¶á2Áö¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¥ë¥Þ¥í¥ï¾Þ¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤S¤Ï¡Ö¹Ó¤ìÇÏ¾ì¤ÇÀÚ¤ìÌ£¤ò¤½¤¬¤ì¤¿¡×¤³¤È¤¬ÇÔ°ø¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥È¥é¥¤¥ÉÁöË¡¤Ê¤éÂçÈ¢¤ÎµþÅÔ³°²ó¤ê¤Ï¹ç¤¦¤Ï¤º¡£ºîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ¾Àþ¶¥ÇÏ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¸å¤í¤«¤é¹Ô¤¯¤±¤É¡¢¸åÊý¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤ÊÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±¦²ó¤ê¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤·¡Êº£²ó¤Ï¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¸å¡¢ÇÏ¤¬°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç±¿¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç±ä¤Ù12Æ¬¤Î³°¹ñÇÏ¤¬»²Àï¤·¡¢ºÇ¹âÃå½ç¤Ï09¡¢11Ç¯¤Ç3Ãå¤À¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥×¥ì¥¶¡£ºòÇ¯¡¢Æ±¤¸±Ñ¹ñÇÏ¥Á¥ã¥ê¥ó¤Ï5Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö»²Àï¤ò·è¤á¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÎò»ËÅª¤Ê²÷µó¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÊÉ¤Ï¹â¤¤¤¬°¦ÇÏ¤ÎÄìÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢G1ÉñÂæ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ú¼èºà¸åµ¡ÛºòÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ëCS¤â¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¤ÈÆ±¤¸±Ñ¹ñÇÏ¥Á¥ã¥ê¥ó¤ò¼èºà¤·¤¿¡£´ÉÍý¤¹¤ëR¡¦¥ô¥§¥ê¥¢¥ó»Õ¤Ï12Ç¯¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Ê¥¹¥ê¥×¥È¥é17Ãå¡Ë°ÊÍè¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ»²Àï¡£ºÊ¤Ï¥À¡¼¥ì¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼èÄùÌò¤À¤Ã¤¿±àÉô²Ö»Ò»á¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ï¶¯¤¯´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£·ë²Ì¤Ï5Ãå¡£¤¢¤ì¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÉ½¾ð¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥í¡¼¥é¡¦¥Ñ¥¤¥¯½õ¼ê¤Ï84Ç¯4·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£À¸Ç¯·îÆü¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ»ä¡©¡×¤ÈÁÛÄê³°¤Î¼ÁÌä¤Ë¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼èºàÃæ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¼õ¤±Åú¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤½÷À¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÇÏ¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¡£¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤Ê¤Î¤¬¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ëÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌÌõ¤ò²ð¤·¤Æ¤Î³Ú¤·¤¤¼èºà¡£¼èºà¸å¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë±Ñ¹ñ¤Î¹ñÌ±À¤«¡©ÇÏ¤â¿Í¤âÆüËÜ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¡¡¡ÊÅÄÂ¼¡¡Ã£¿Í¡Ë