カーリング女子代表のフォルティウスが18日、12月開催のミラノ・コルティナ五輪最終予選（カナダ）に向けて札幌市内で練習公開し、五輪切符獲得を誓った。約2カ月の北米遠征から前週、帰国したばかり。スキップの吉村紗也香（33）の髪色はゴールドに近い明るいブラウンに変わっていた。「思ったより明るくなっちゃった」と笑い、「五輪につながるチャンスをみんなでつかんで、金メダルという目標に歩みを進めていく」と力強く宣言した。

8チームで2枠を争う最終予選。世界の強豪と試合を重ねた遠征中の10月末には当地で練習を行った。12シートある広いリンク。アイスの確認はもちろん、声が聞き取りにくいことを想定してジェスチャーを決めるなど、細部まで準備を整える。吉村が「勝つイメージをして過ごせた」と言えば、小野寺佳歩（34）も「やってきたことを発揮すれば結果はついてくる」と自信をにじませた。

女子の日本代表は正式競技となった98年長野五輪から7大会連続出場中。そのバトンを受け継ぐ覚悟がある。「私たちでつなぎたい。必ずオリンピアンになって帰ってくる」と吉村。目標とする日本カーリング史上初の金メダル獲得へ、まずはカナダの地で五輪への扉を開く。

▽女子日本代表と五輪 女子日本代表は正式競技となった98年長野から7大会連続出場中。長野は5位、02年ソルトレークシティーは8位、06年トリノは7位、10年バンクーバーは8位、14年ソチは5位だった。直近2大会はロコ・ソラーレが代表となり、18年平昌で銅、22年北京で銀メダルを獲得。26年ミラノ・コルティナでは3大会連続メダルが懸かる。