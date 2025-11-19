「明治神宮野球大会・大学の部・準決勝、青学大８−２八戸学院大」（１８日、神宮球場）

大学の部の準決勝２試合が行われ、史上６校目で初の連覇を目指す青学大は、来秋ドラフト１位候補の最速１５４キロ右腕・鈴木泰成投手（３年・東海大菅生）が８回２失点で８−２で八戸学院大を破って３年連続の決勝進出。決勝は１９日に行われる。

立ち上がりに、まさかの２失点。それでも鈴木は悲観していなかった。「簡単に打たれる真っすぐではないと海（捕手の渡部）とも話していた」。回を追うごとに本領発揮。大学での全国初先発で、来秋ドラ１候補と称される力を示した。

ソロを浴びるなど２点の先取を許して初回のマウンドを終えると、中日ドラフト１位のエース・中西から言葉をかけられた。「気合が入りすぎていたのか、強く腕を振りすぎて、体が突っ込んで腕が振り遅れていた。『良い力感で』とアドバイスいただいた」。すぐに実践し、二回以降は散発３安打無失点。直球を強振してくる打線に対して低めへの制球を最優先し、８回７三振２失点で決勝進出を導いた。

今夏に大学日本代表に選出され「圧倒できる投手、世代ナンバーワンを目指したい」と思いを強めた。それだけに、代表のチームメートで、決勝で激突する立命大の同学年左腕・有馬は「ライバルとして意識しますし、負けたくない」と闘志を燃やす存在だ。「ここまで来たからには、何が何でも４年生、監督を日本一にしたい」。連投も辞さない覚悟で連覇を見据えた。

◆鈴木 泰成（すずき・たいせい）２００４年５月２８日、２１歳。茨城県ひたちなか市出身。１８７センチ、８５キロ。右投げ右打ち。小学１年時から勝田野球スポーツ少年団で野球を始め、田彦中では友部リトルシニアに所属。東海大菅生では１年秋からベンチ入りし、２年春に出場したセンバツで２試合に登板。青学大では１年春からリーグ戦デビュー。今年の日米大学野球選手権で大学日本代表入り。５０メートル走６秒０、遠投１０５メートル。