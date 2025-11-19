松下奈緒、家族を守るため犯罪に巻き込まれていく母親に！ 『夫に間違いありません』1月スタート
松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』が、カンテレ・フジテレビ系にて2026年1月より毎週月曜22時に放送されることが決まった。
【写真】『スカイキャッスル』娘と自身の幸せのためになりふり構わない紗英役で新境地を開いた松下奈緒
警視庁は、川で発見された遺体を引き渡した相手が別の家族だったと発表した。「行方不明になっている男性に間違いない」という親族の証言を受けて引き渡したが、後日その男性が帰宅したことで、遺体が取り違えられていた事実が発覚したという−。この衝撃的な事件に着想を得た本作は、おかざきさとこ脚本によるオリジナル作品。子どもたちの生活と幸せを守るために下す妻の選択が、家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描写する。
主人公・朝比聖子のもとから、ある日突然、夫が姿を消した。2人の子どもと義母の面倒を見ながら“あさひおでん”を切り盛りし、行方不明になった夫を探す聖子だったが、1ヵ月後、警察に呼ばれて告げられたのは「夫が川で事故死した」という事実。遺体の所持品と、ある身体的な特徴から、「夫に間違いありません」と認めたものの、その1年後、亡くなったはずの夫が目の前に現れる。
それなら、確認したあの遺体は誰だったのか？ 夫が行方不明だった理由は？ そして、受け取ってしまった保険金の行方は？ ジェットコースターのように展開する、ヒューマンサスペンスが幕を開ける。
その朝比聖子を演じるのは松下奈緒。本作について「『こんなことってあるの？』ということがまず、最初の導入ですよね。脚本をいただいた段階で、本当に“読み物”としてすごく面白い！ と思いました。どんどん先が知りたくなる、でも知れば知るほどどんどん窮地に追い込まれていく…その主人公の変わっていく様がすごく面白く感じられましたし、そこにまつわる周りの方たちの変化などもあって、本当にのめりこむように読みました。この“面白い”と思った気持ちを大事に演じようと覚悟を決めましたね」と話す。
ドラマ『夫に間違いありません』は、カンテレ・フジテレビ系にて2026年1月より毎週月曜22時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松下奈緒
「こんなことってあるの？」ということがまず、最初の導入ですよね。脚本をいただいた段階で、本当に“読み物”としてすごく面白い！と思いました。どんどん先が知りたくなる、でも知れば知るほどどんどん窮地に追い込まれていく…その主人公の変わっていく様がすごく面白く感じられましたし、そこにまつわる周りの方たちの変化などもあって、本当にのめりこむように読みました。この“面白い”と思った気持ちを大事に演じようと覚悟を決めましたね。
「何を信じて、何を受け入れてどういう選択をするのか」って、多分人生の中でいろんな場面で必要なことだと思いますが、その選択がこのドラマでは毎話毎話出てきます。簡単に信じることはできても、相手が信じてくれていなければどうしようもない場合もある。「“信じる”にもいろいろあるんだな」っていうところに、私はすごくヒリヒリしました！
■プロデューサー・近藤匡（カンテレ）
「こんな事件、知っていますか？」国本監督から聞いたのは、新聞の片隅に載っていた小さな事件記事。なんだか「ドラマが生まれる予感」がして構想を練り始めた物語は、脚本家・おかざきさとこさんの筆力をもらい、こんなにも衝撃的で、ハラハラして、躍動的なサスペンスドラマになりました。死んだと思っていた夫が、ある日、目の前に現れる。突拍子もない設定だと感じた人にこそ、見て欲しい。物語の中には「確かにこれは、あり得るかもしれない…」と思わせるディテールとリアリティが詰まっています。
子どもを愛し、夫を愛し、家族を守るために生きる母親は、子どもたちの幸せを願うがゆえにある決断を下し、その決断は彼女の日常を少しずつむしばんでいきます。その行き着く先は果たして…。そんな主人公となる母親・朝比聖子を演じるのは、松下奈緒さん。凛とした佇まい、強い意志を感じさせる眼差し。その反面、おおらかで優しさを感じさせる笑顔と語り口は、今回の物語の主人公そのものです。
緊迫感に溢れながらも、母親の愛が詰まったドラマです！ そして、毎話必ず「えっ!?」と驚く瞬間と、考察を裏切る物語をお届けします！
