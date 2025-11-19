中森明菜、『オールナイトニッポン』パーソナリティを初担当！ 4時間の拡大版で今年の振り返り＆来年の抱負を気ままにトーク
中森明菜がパーソナリティーを担当する『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD〜オールタイムリクエスト〜』と題した4時間の特別番組が、ニッポン放送にて12月12日20時から放送されることが決まった。
【写真】中森明菜、2度目の声優挑戦はVTuber役「歌声を披露するシーンもちょっとだけあります」
3年目となった中森明菜の名曲でつづるオールタイムリクエスト企画。今年は、中森明菜が初めて『オールナイトニッポン』パーソナリティーとして登場、自身の言葉で「ビタースウィート・サンバ」に乗ってリスナーに語りかける。
パートナーはミッツ・マングローブと垣花正。“オールタイムリクエスト”も盛り込み、リスナーからのリクエスト曲とともに3人で今年を振り返り、来年の抱負などを気ままにトークする。
現在、番組ではリクエストやメッセージを募集中。
中森明菜は「ニッポン放送さんで12月にお話させていただけるのも3年目になります。今年もどんなリクエストやメッセージをいただけるかとても楽しみです！」とコメントを寄せた。
『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD〜オールタイムリクエスト〜』は、ニッポン放送にて12月12日20時から放送。22時からはニッポン放送をキーステーションに全国ネット放送。
