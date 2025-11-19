

クマ外傷を治療する救命救急医に話を聞きました（写真：Taco ／PIXTA）

【CT画像を見る】クマに襲われ、顔の骨が複雑に折れた患者さんの3D-CT画像

冬が近づいたというのに一向にやまないクマの人的被害。

よく「命には別状がなかった」などと報じられるが、実は「助かってよかった」ではすまされない“深刻な現状”がある。この問題から私たちが学ぶべきことは何か。

これまで30年以上にわたり100件以上のクマ外傷の治療にあたってきた救急医の中永士師明（なかえはじめ）さん（秋田大学大学院医学系研究科医学専攻病態制御医学系救急・集中治療医学講座教授）に話を聞いた。

※本稿ではクマの被害に遭われた方の写真が出てきます。閲覧にはご注意ください。

新聞配達中にクマに襲われて

秋田大学医学部附属病院の高度救命救急センターで、クマによって負った傷、いわゆる「クマ外傷」の治療にあたっている中永さんは、負傷者がクマと遭遇したときの状況をこう話す。

「ある男性は、早朝、新聞配達のためにバイクから降りて、少し奥にある民家の玄関まで歩いていったところ、脇にあるヤブから突然クマが飛び出してきて、襲われたそうです。アッと思ったときにはもう遅かったといいます」

こうしてばったりクマと出会ってしまい、襲われるケースが意外と多い。この男性は重症を負ったものの、中永さんらの治療で一命を取り留めた。だが、早朝に行うしかない新聞配達は怖くてできなくなったそうだ。

一方、最近では遠くからクマが走ってきて襲われたというケースもある。

「別の方は、朝ランニングをしていたところ、10mほど向こうにクマが見えたそうです。通常、クマは人間を避けるはずですが、このクマは驚くことにまっすぐに向かってきて、気がついたら襲われていたといいます」と中永さんは話す。クマは時速40〜50kmのスピードで走ることができるため、逃げるのは不可能に近い。

こうしてクマが人間に出会ったとき、真っ先に顔を狙ってくるという。

「当院が診た9割のケースでは、顔を損傷しています。クマは自分のほうが強いと見せる威嚇のために立ち上がり、前足を左右に振るため、ちょうど顔に当たりやすいんだと思います。また、人間を含む動物の急所は目などのある顔だとわかっているのかもしれません」

一方で、報道でよく見かける「腹部の損傷」はそれほど多くない。ごく一部のクマに限られるそうだ。



ケガの好発部位。頭と顔にケガを負うことが多い。防御の結果なのか上肢のケガも多い（論文より転載 ©2024 The Authors）

クマによるケガの実態

大きくて鋭い爪を持つクマの攻撃は、相当なものだ。「たとえるなら、刃物を振り回した自動車が衝突してくるようなもの。クマ外傷は尖ったものによる『鋭的外傷』と、重く硬いものによる『鈍的外傷』を兼ね合わせているため、深く複雑な傷になりやすい」と中永さんは話す。

クマはまた鋭い牙と大きな顎を持つ。前足による一撃のあと、その口で噛み付いてくるため、咬傷によるダメージも大きい。顔をかばったり、クマを追い払おうとしたりする際に手指を失うこともある。



顔の骨が折れた患者さんの3D-CT画像（画像：中永さん提供）

目や鼻、顎などの皮膚や肉をごっそり失ったり、骨が折れたり、陥没したりすることも少なくない。だが、中永さんによると、不思議なことに「クマに襲われた直後の患者さんは、あまり痛みを感じていないようだ」と言う。

「何とか助かろうという防衛本能が働いて、脳内ホルモンともいわれるアドレナリンが出るからでしょう。血管が収縮して出血量が抑えられて助かった患者さんもいます」（中永さん）

もちろん、そのあとは激しい痛みが出るため、麻酔や鎮痛薬などによる疼痛管理が欠かせない。

命に別状はなくても…

テレビや新聞などでは「クマに襲われたものの命に別状はない」などと報じられるが、簡単に「それはよかった」と片付けられるものでもない。





「クマにちょっと引っ掻かれた程度でも、人間は大きな傷を負う。加えて、命が助かっても、さまざまな後遺症が残る重症例が非常に多い」と中永さん。そうした“現状”を知ってほしいという思いもあり、中永さんは今年5月、書籍『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』を出版した。

「2023年にクマ外傷が多かったため症例が一気に集まり、治療技術も向上した。その知見をさまざまな医療機関に共有し、治療に役立てていただけたらと思っています」

同書は医学専門書であるが、クマの生態をまとめたコラムなどもある。ネットのブックストアなどを見ると、一般の人にも読まれているようだ。

中永さんが勤める高度救命救急センターに搬送されるのはほとんどが重症例だが、幸いにも救命率は高く、今年に限ると亡くなった例は1例しかない。それも、別の医療機関で心肺停止が確認されたあとに、搬送された負傷者だった。

何が生死を分けるのか。中永さんは「傷を負った直後の行動」だと話す。

「特に顔面損傷の場合、意識を失って倒れている間に大量の出血が気道を塞いでしまうと、窒息死や脳死を招く。ですから、搬送された際は真っ先に気管挿管して気道を確保し、同時に止血を行います」

クマ外傷はさまざまな部位にわたるため、他の診療科と連携して治療を進める。

「クマに顔を襲われて鼻が取れてしまった方のケースでは、救急隊が拾って持ってきた鼻を形成外科医が接合しました。奇跡的に嗅覚まで取り戻すことができました」



ICUで処置を行っている様子（写真：中永さん提供）

心身をむしばむ「後遺症」

繰り返すが、クマ外傷の問題は、命を取り留めてもさまざまな後遺症が残ってしまうところだ。先の例のように鼻の接合に成功することもあるが、そもそも体の損失部分が見つからないこともある。

なかでも、目の傷は視神経が切れてしまっていれば失明はまぬがれない。視神経が助かったとしても、ものが二重に見える「複視」、涙腺が傷ついたことで涙が止まらなくなる「流涙」などの後遺症が残る。

「ほかにも、顔にマヒが残る『顔面神経マヒ』、唾液が流れ続ける『唾液漏（だえきろう）』、噛み合わせに支障が起こる『不正咬合』、傷が治っても痛みが続く『神経因性疼痛』など、さまざまな後遺症があります」



ランニング中に熊に襲われた男性（60代）。治療1カ月後の様子（写真：中永さん提供）

心に傷が残るケースも少なくない。何度も被害時の状況を思い出し恐怖に陥るフラッシュバックや睡眠障害、気分障害になり、「PTSD（心的外傷後ストレス障害）」と診断されることもある。

「当院ではICUの段階から、担当医が患者さんに『生きていてよかった』と思ってもらえるよう対話をしたり、必要に応じて精神科と連携したりして、早めから心のケアをしています。また、どんなに手を尽くしても体に傷が残るので、外見の変化による苦痛を和らげる『アピアランスケア』も重要です」と中永さんは話す。

「うつ伏せ」より「ダンゴムシ」

冒頭で紹介したとおり、クマの出没地域ではいつどこでクマに遭遇するかわからない。では、遭遇した場合どうすればいいのだろうか。

「秋田大では、地面に座って丸くなり、首のうしろを手で覆う『ダンゴムシ』のような防御姿勢を推奨しています。一般的にはうつ伏せが勧められていますが、田んぼや畑では口や鼻が農業用水に触れ、誤嚥性肺炎や溺水の危険があるので、勧めていません」



秋田大が進める「ダンゴムシ」の防御姿勢（イラスト：中永さん提供）

この防御姿勢をとってもクマは襲ってくるだろうが、顔と首さえ守れば被害を最小限に食い止めることができる可能性が高まる。

また、普段から外出時にはヘルメットやラグビーキャップで防護する。それが難しいならせめて帽子をかぶる。さらに防御用ベストを着たり、リュックを背負ったりする。こうした対策をとっておけば、より安全だという。

そして何よりも大事なのが、クマが完全に立ち去るまで防御姿勢を保持し続けること。恐怖から逃げ出したくなるが、すぐに動くと非常に危険だ。

「十分に時間が経ったと思って防御姿勢をやめたところ、まだ頭上にクマがいて再び激しい攻撃を受けたという方もいます。恐怖を感じると時間の経過を遅く感じると思いますが、少なくとも2分以上はそのままの体勢でいてください」

そうしてクマが立ち去ったらどうすればいいか。

「まずは横を向いて流血による窒息を防ぎ、可能なら傷を圧迫止血して、救急車や助けを呼んでください。体の部位が取れた場合、縫合できるかどうかはわかりませんが、できたら持ってきてください。タオルに包んでも、そのままでも構いません」

そのうえで、「クマに襲われても命は助かることが多いので、諦めないでほしい」と中永さんは言う。

これまでなかった「術後感染」

今年のクマの人的被害は過去最高だった2023年と同じくらい多い。



中永士師明：1989年奈良県立医科大学医学部卒業。2015年から現職。日本救急医学会救急科専門医・指導医、日本集中治療医学会集中治療専門医、日本整形外科学会専門医、日本熱傷学会専門医など（写真：中永さん提供）

中永さんらが診た件数でも、23年は20例だったが、今年は現時点で18例。11月になってもクマ被害が多く発生している点が、23年と異なるそうだ。

中永さんが1つ気になっているのが、今年はクマ外傷によって感染を起こす事例が多い点だ。

クマ外傷では全身麻酔下で傷を大量の水で徹底的に洗い、破傷風ワクチンや抗菌薬を投与する。こうした処置をしてから、傷の処置を行う。

これまではこうした感染対策を行えばよかったが、今年は「それでは対応できない術後感染が起こっている」と中永さん。

「山の中にいるクマが持っている菌は、せいぜい土の中にいる細菌くらい。それが人里近くで暮らすようになり、生ゴミなどをあさるようになった結果、菌の種類が変わってきたのではないかと思っていて、今調べているところです」

（大西 まお ： 編集者・ライター）