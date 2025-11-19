「国際親善試合、日本代表３−０ボリビア代表」（１８日、国立競技場）

日本代表はボリビア代表を３−０で下した。前半にＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝のゴールで先制し、後半に途中出場のＭＦ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ、ＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝が加点。２０２６年Ｗ杯北中米３カ国大会へ、年内最後の実戦を勝利で飾った。森保一監督（５７）は没収試合となった２４年３月の北朝鮮戦を除き、国際Ａマッチでの指揮が日本歴代最多の通算１００試合。日本は世界ランキング１９位で、同７６位のボリビアとは３勝１分けとなった。ボリビアはＷ杯出場を懸けた大陸間プレーオフに回っている。１２月５日（日本時間６日）に米ワシントンでＷ杯組み合わせ抽選が行われる。

先発に復帰したＭＦ鎌田が電光石火の先制ゴールを決めた。前半４分、マークを外してエリアに入ると、その動きを確認していたＭＦ久保からクロスが届く。胸トラップで収めて、左足を振り抜いた。「ボランチですけど、ああいう所に入っていけと言われている中で、いいゴールが取れた」と開始早々の一撃で試合の流れを決定づけた。

ブラジル戦は先発で歴史的勝利に貢献したが、ガーナ戦では状態が整わずに回避。ＭＦ佐野の台頭など定位置争いは激化しているが「素晴らしい競争ができているし、森保さんの１００試合目を勝利で終えることができて良かった」と涼しい表情で指揮官を祝福する。

１９年３月に日本代表で初めて先発したのがボリビア戦（ノエスタ）だった。当時は１トップで起用された。「いろんな経験をさせてもらっている」。２９歳で迎える自身２度目のＷ杯へ、森保ジャパンの中盤には欠かせない存在だ。