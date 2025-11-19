「国際親善試合、日本代表３−０ボリビア代表」（１８日、国立競技場）

日本代表はボリビア代表を３−０で下した。前半にＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝のゴールで先制し、後半に途中出場のＭＦ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ、ＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝が加点。２０２６年Ｗ杯北中米３カ国大会へ、年内最後の実戦を勝利で飾った。森保一監督（５７）は没収試合となった２４年３月の北朝鮮戦を除き、国際Ａマッチでの指揮が日本歴代最多の通算１００試合。日本は世界ランキング１９位で、同７６位のボリビアとは３勝１分けとなった。ボリビアはＷ杯出場を懸けた大陸間プレーオフに回っている。１２月５日（日本時間６日）に米ワシントンでＷ杯組み合わせ抽選が行われる。

国立競技場で迎えた節目の一戦。“１００試合目”の指揮も変わらぬ姿だった。国歌斉唱で大粒の涙を流して気持ちを高め、試合中は何度も“森保メモ”を記入。１００試合の積み上げを体現する快勝で、指揮官の表情は充実感にあふれた。

「私自身、１００試合という考えはないですけど、本当にいい選手、いいスタッフに恵まれて感謝です。たくさんの方々が応援してくださって、大好きな仕事をできるということが本当に幸せ」

記念星をプレゼントすべく“森保チルドレン”たちが期待に応えた。前半４分、第１次森保政権の２０１９年３月に代表デビューを果たした鎌田が先制弾。アシストした久保は２２年カタールＷ杯以降の第２次政権において、国内組を中心とした代表活動を除き唯一の“皆勤”。指揮官と旅路を歩んできた２人による電光石火の一撃だった。

主将の遠藤が「勝ってお祝いしよう」と鼓舞して始まった一戦。多くのサプライズも受けた。町野が２点目を決めると、選手たちが監督に「来い」のジェスチャー。歓喜の輪に加わり、喜びを共有した。

試合後には背番号１００のユニホームが贈られ、祝福のウオーターシャワーも浴びた。「選手からいじってもらい、非常にうれしい思いで１００試合目を終えることができた」。選手の厚い信頼が伝わるシーンだった。

活動中には長崎日大高の恩師、下田規貴（きよし）さんが逝去。弔いの白星となった。１７年にＪ１広島の監督を退任した翌日には自宅を訪問。コーヒーを飲みながら「次は代表監督だな」と言われた言葉が現実となり、前人未到の域に達した。年内３連勝締め、最高の雰囲気でＷ杯イヤーへ。森保一はまだまだ走り続ける。