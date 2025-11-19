「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦」（２４日、トヨタアリーナ東京）

ＷＢＣ世界バンタム級２位の井上拓真（２９）＝大橋＝が１８日、同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝との王座決定戦に向けて、横浜市の所属ジムで公開練習を行った。昨年１０月にＷＢＡ世界同級王座から陥落して以来、１年１カ月ぶりの再起戦でキック出身のスターと世界を争う。復活を期す元世界王者は「天心選手にしっかり勝って、初黒星をつけることが一番のモチベーション」と闘志を燃やした。

決戦まで１週間を切り、拓真は精悍（せいかん）な表情で備えた。兄の４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）も熱視線を送る中、シャドー、ミット打ちで１ラウンドずつ、キレ味鋭い動きを披露。「走り込み合宿からスパーリングまでやり切れて、体調もメンタルも全てベストコンディション」とうなずき、「世界王者に返り咲くというより、天心選手に初黒星をつけたい」と決意を込めた。

昨年１０月に堤聖也（角海老宝石）に敗れ、引退も考えたが現役続行。再起戦で最高の相手との世界戦が決まり、過去最高に燃えている。成長著しい元キックの神童に対し、ボクシングで２度世界を戴冠している拓真について所属ジムの大橋秀行会長は「（天心も）格闘技でキャリアがあるが、拓真が（ボクシングで）戦ってきたのはデビュー戦が後の世界王者、２戦目が世界１位と強い相手ばかり。慣れるまでは（天心の）スピードに戸惑うかもしれないが、中盤、終盤で必ず拓真がいける」と太鼓判を押した。

父の真吾トレーナーは「プロで初めて同じ温度で（メニューを）全部やれた。最高に仕上がっている。（拓真が）今まで自分でリミッターをつけていたが、今回は全部外した」と太鼓判。拓真も「過去イチ、全てが仕上がっている。（戦い方は）楽しみにしてください。サプライズ？あるかもしれません」と打倒天心に自信を見せた。