µÁ¥ÎÉÙ»Î¡¡¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²½é¶âÀ±¡ª½éÂÐÀï¤ÇÂç¤ÎÎ¤·âÇË¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤Î·§ËÜ½Ð¿È£²£´ºÐ¡¢Éã¤ÎÁ°¤Ç¡¡·ü¾Þ£³£²ËÜ¡Ö´¶³ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦£±£°ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤ò½éÂÐÀï¤Ç²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£·§ËÜ½Ð¿È¤Î£²£´ºÐ¤¬½é¤Î¶âÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤´ÅöÃÏ¾ì½ê¤òÊ¨¤«¤»¤ë£·¾¡ÌÜ¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ë½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ÁðÌî¤«¤é²þÌ¾¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤ÇÂç¶ä°É¤ò·ë¤¨¤Ê¤¤¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²´Ø¼è¤¬Âç»Å»ö¤ò¿ë¤²¤¿¡£¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¶ÌÏÉ¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£±ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢»òÇÕÁè¤¤¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£²¤¾¡ÇÏ¤ò²¼¼êÅê¤²¤ÇÂà¤±¤¿²£¹ËË¾ºÎ¶¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢£±º¹¤ÇÄÉ¤¦¡£Âç´Ø¶×ºù¤Ï²¦Ë²¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢£³Ï¢¾¡¤ÇÀ±¤ò¸ÞÊ¬¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡´ÛÆâ¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¡£Ìµ½ý¤À¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤¤ò·âÇË¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤Æ¶âÀ±¡£´¿À¼¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£½é¶âÀ±¤Ç·ü¾Þ£³£²ËÜ¤Ë¡Ö¸ü¤¯¤Æ¼ê¤Î´¶³Ð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º¸º¹¤·¤òÁÀ¤¤¡¢¤ä¤ä±¦´ó¤ê¤Ë»ÅÀÚ¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç¾¯¤·¤Ï¤¸¤«¤ì¤¿¡£¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢ÁÀ¤Ã¤Æº¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£º¸¤¬¤Î¤¾¤¯¤È°ìµ¤¤Ë½Ð¤Æ²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤ÈºîÀï¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¤â¤íº¹¤·¤ÇÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï±¦»Í¤Ä¡£¤À¤«¤é±¦¤Ïº¹¤»¤ë¡£¾ÇÅÀ¤Ïº¸¤òº¹¤»¤ë¤«¡¢¤À¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤Ï¡Ö¡ÊÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡ËºÇ½é¡¢º¸¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÆþ¤é¤Ê¤¤¡£²æËý¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¡Êº¸¡Ë¾å¼ê¤ò¼è¤ë¤Ê¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢º¹¤»¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£Í¸À¼Â¹Ô¡¢²ñ¿´¤Î¶âÀ±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¶¥ÎØÁª¼ê¤ÎÉã¡¦¿®°ì¤µ¤ó¤â·§ËÜ¤«¤éÍè¾ì¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¤·¤³Ì¾Æþ¤ê¥¿¥ª¥ë¤Ï¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¡ÖÀè¾ì½ê¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤«¤éÁÛÄê¤·¤ÆÆþ²Ù¤·¤¿¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¡×¤ÈÇä¤êÀÚ¤ì¡¢Á°Æü¤ËºÆÆþ²Ù¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Â¿¤¯¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬ÍÉ¤ì¡Ö±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖµÁ¥ÎÉÙ»Î¡×¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤ë°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÂÉÛÃÄ¤Ï²ñ¾ì¤Î°Ø»Ò¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍðÉñ¤¹¤ë¶âÀ±¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¸÷·Ê¤Ï¤ªÍÂ¤±¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¡£¼¡¤Ï·ë¤Ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£