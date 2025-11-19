息子作「優しいママ」→もう1枚描いた「怒っているママ」描き分け力に1000いいね「迫力に草」【ママリ】

怒っているママは迫力満点？描き分けに爆笑

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、藁にもすがるクッカ👦5y＆👧1y(@Orlando_Orlind)さんの投稿です。子どもたちから、似顔絵をもらったことはありませんか？そんなときは自分がどう見えているのかドキドキしてしまいますね。クッカさんは、息子さん作の「優しい時のママと、怒ってる時のママ」を投稿。見事な描き分けに、思わず爆笑の作品です！

2児の母・藁にもすがるクッカ👦5y＆👧1y(@Orlando_Orlind)さんは、息子さん作の「優しい時のママと、怒ってる時のママ」を投稿。見事な描き分けに、コメント欄が爆笑に包まれた作品です！

息子作



←優しい時のママ



怒ってる時のママ→

優しいときのママさんは、にっこりとして頬も血色良く描かれているようでかわいらしい印象。対して怒っている方は、色合いが暗めで目がギョロッとしているよう。親としては怖い姿を描かれるとガックリしてしまいますが、どこの家庭でもそうなんだな～と笑ってしまいました。



この投稿には「うちの子も絵を描く時に〇〇なママシリーズが増えてきたけどダントツ多いのが怒ってるママ笑」「なんだかんだいってもママ大好きなんですよ」といったコメントが寄せられていました。やはり子どもたちにとって怒っている姿は、印象に残るのかもしれませんね。



とはいえ、こんなに表情を描き分けられるほど、ママが大好きなんですね。親子のきずなにほっこりする投稿でした。

