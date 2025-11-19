27歳人気女子プロゴルファーの「慈愛」にファン感服　8月優勝の副賞10年分「お菓子」を地元の児童養護施設へ寄贈

優勝の副賞「10年分のお菓子」を地元の児童養護施設に寄贈した河本結(C)Getty Images

女子ゴルフの河本結が、11月19日までに自身のSNSを更新。8月に行われた国内ツアー「北海道meijiカップ」で優勝した際に贈られた副賞を、出身地の愛媛県の児童養護施設に寄付したことを報告した。

河本は同大会で優勝賞金1620万円に加え、大会を特別協賛する明治グループから副賞として、明治製品10年分のお菓子が贈られていた。河本はSNSで「この度、北海道meijiカップで優勝の副賞としていただいたお菓子を 地元松山の児童養護施設へ寄付させていただきました」と伝えた。

16日まで開催された「伊藤園レディス」の翌17日、河本は地元の松山市内の児童養護施設を訪問した。子供たちにお菓子を手渡し、記念撮影した写真を投稿。「みんなが喜んでくれて私自身もとても幸せな気持ちになりました」と振り返った。