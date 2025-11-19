27歳人気女子プロゴルファーの「慈愛」にファン感服 8月優勝の副賞10年分「お菓子」を地元の児童養護施設へ寄贈
優勝の副賞「10年分のお菓子」を地元の児童養護施設に寄贈した河本結(C)Getty Images
女子ゴルフの河本結が、11月19日までに自身のSNSを更新。8月に行われた国内ツアー「北海道meijiカップ」で優勝した際に贈られた副賞を、出身地の愛媛県の児童養護施設に寄付したことを報告した。
【写真】地元の児童養護施設にお菓子を寄贈した河本結の投稿をチェック
河本は同大会で優勝賞金1620万円に加え、大会を特別協賛する明治グループから副賞として、明治製品10年分のお菓子が贈られていた。河本はSNSで「この度、北海道meijiカップで優勝の副賞としていただいたお菓子を 地元松山の児童養護施設へ寄付させていただきました」と伝えた。
16日まで開催された「伊藤園レディス」の翌17日、河本は地元の松山市内の児童養護施設を訪問した。子供たちにお菓子を手渡し、記念撮影した写真を投稿。「みんなが喜んでくれて私自身もとても幸せな気持ちになりました」と振り返った。
10月の「スタンレーレディス」で今季2勝目を挙げ、現在メルセデス・ランキングでは3位。プレーだけでなく、ファッションでも人気を集める27歳は「これからもゴルフを通じて、少しでも誰かの笑顔に繋げられるようがんばっていきたいと思います。みなさん、いつもありがとうございます」と結んだ。
この投稿に対して、ファンからは称賛の声が相次いでいる。「益々好きになりました」「同じ県民としてとても嬉しい限りです」「子ども達はあなたの優しさを一生忘れないはず」「慈愛に溢れた心に感服です」「感動しました」といったコメントが寄せられた。
