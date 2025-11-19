エリザベス女王杯2着パラディレーヌ（牝3＝千田）は年内を休養に充てる。天皇賞・春1着後、右トモを傷めて夏の英遠征を見送ったヘデントール（牡4＝木村）は来年の再始動に備える。キャロットクラブが発表。

みやこS4着ラムジェット（牡4＝佐々木）、同5着ドゥラエレーデ（牡5＝池添）はチャンピオンズC（12月7日、中京）へ。

オーロC7着グレイイングリーン（牡7＝池江）は放牧を挟んで阪神C（12月27日）。

錦秋S1着ナイトアクアリウム（牡5＝杉山佳）はコールドムーンS（12月21日、中京）が目標。

【2歳次走】

新潟2歳Sを制したリアライズシリウス（牡＝手塚久）は引き続き津村とのコンビで朝日杯FS（12月21日、阪神）へ。

デイリー杯2歳S1着アドマイヤクワッズ（牡＝友道）も引き続き坂井とのコンビで朝日杯FS。

札幌2歳S2着ジーネキング（牡＝斎藤誠）は斎藤とのコンビ継続でホープフルS（12月27日、中山）。

サフラン賞を勝ったアルバンヌ（牝＝田中博）は坂井との新コンビで阪神JF（12月14日）へ。

京都新馬勝ちダノンバーボン（牡＝池添）はポインセチアS（12月20日、阪神）へ。