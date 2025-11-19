いじめの内容証明を学校と加害者に送付。すると相手の態度が激変した【ママリ】

娘のりさちゃんからいじめの内容を聞いた、もっち𓇼怖い女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんのフォロワーさん夫婦。「よく頑張った」と娘に声を掛けた夫は早速、いじめの内容をまとめた内容証明を、まきちゃんの家と学校へ送ります。その後、学校から連絡が入り…。『子ども同士のLINEトラブル』をごらんください。

友だちとのコミュニケーションに必要という娘・りさちゃんにママのお下がりスマホを渡したフォロワーさん。ルールを守っての使用を見守っていましたが、りさちゃんは友人間でのSNSトラブルに巻き込まれてしまいます。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

いじめについて深く追及せず、「任せなさい」とパパから言われたりさちゃんはとても安心したことと思います。頼りになるパパで心強いですね。学校側はいじめを認めて謝罪してくれましたが、自宅にやってきたというまきちゃんの両親。



その後は親同士の話し合いの末、学校も間に入り、まきちゃんはりさちゃんに謝罪することに。親同士の話し合いは円満解決とはいかなかったものの、子ども同士のモヤモヤは晴れる結果になったそうです。



子どもだけでは解決できない問題は親の介入具合が難しいものですが、ひとつのトラブル例として参考になるお話です。

子どもとスマホ・SNS、あなたの家庭での付き合い方は？

このお話に出てくる家庭の子は、小学5年生でスマホをもらいSNSを使い始めました。スマホやケータイを持つ理由は家庭によってさまざまですよね。



電話機能だけを使うようにしている家庭や、SNSも家族内での連絡に限ってOKしている場合や、塾や習い事の連絡に必要で子ども同士でもルールを決めて使用OKにしている場合があると思います。



この作品に登場するりさちゃんは、同じクラスの友だちとLINEでやり取りをしますが、ちょっとした行き違いによってトラブルに発展してしまいました。りさちゃんの場合は、困ったことを母親に相談することができました。



しかし子どもの中には、友人同士のトラブルを親に言えない子や言わない子もいるでしょう。たとえ親に言えなかったとしても、信頼できる大人に相談できれば、SNS発端のトラブルも解決しやすくなるのではないでしょうか。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）