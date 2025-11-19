µð¿Í¤È°éÀ®·ÀÌó¡¦Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿¤¬¡ÖÃ¦¤«¤ï¤Ï¤é¤À¡×ÀÀ¤¦¡Ö¡Ø¤«¤ï¤é¤À¡Ù¤È°ìÈ¯¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼¾º³ÊÌÜ»Ø¤¹
¡¡µð¿Í¤È°éÀ®·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿Á°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀî¸¶ÅÄ½ãÊ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÃ¦¤«¤ï¤Ï¤é¤À¡×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£°£¶£·¡×¤Ë·èÄê¡£¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¤«¤ï¤é¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤«¤ï¤Ï¤é¤À¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¡Ø¤«¤ï¤é¤À¡Ù¤È°ìÈ¯¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÌ¾Á°¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤ÏºòÇ¯£²·î¤Ë±¦Â¼ó¤òÄË¤á¡¢Æ±£¸·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æº£µ¨¤Ï°éÀ®¤ÇºÆ½ÐÈ¯¡£¡Ö¤³¤³£²Ç¯¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÌîµå¤ò¤Ç¤¤º¡¢¤É¤óÄì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡££±£°·î¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡ÖÀµÄ¾Ìîµå¤ò¼¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢£±£²Æü¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÇÁö¹¶¼éÁ´¤Æ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢µð¿ÍÆþÃÄ¡£¡ÖÍ··â¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÆóÎÝ¤â¼é¤ì¤ë¡£¼éÈ÷ÎÏ¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¿åÌîÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÆóÍ·´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÆâÌî¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¡£¡ÖÍèÇ¯£±·³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀî¸¶ÅÄ¤Ï»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤â¸«¿ø¤¨¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤é¤À¡×¤ÎÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤ë¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë
¡¡¢¡Àî¸¶ÅÄ¡¡½ãÊ¿¡Ê¤«¤ï¤é¤À¡¦¤¸¤å¤ó¤Ú¤¤¡Ë£²£°£°£²Ç¯£µ·î£²£±Æü¡¢´ä¼ê¡¦²Ö´¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£³ºÐ¡£²Ö´¬¥·¥Ë¥¢¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ç¤Ï£±³ØÇ¯¾å¤Îµð¿Í¡¦ËÙÅÄ¸¿µ¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡£¶¯¸ªÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ£²£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆþÃÄ¡££±·³ÄÌ»»£³»î¹ç¤Ç£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£º£µ¨¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤Ç¥×¥ì¡¼¡££±£¶£¸¥»¥ó¥Á¡¢£·£°¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£Íèµ¨Ç¯Êð£µ£´£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£