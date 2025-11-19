ロッテの西川史礁外野手（２２）が１８日、ＳＮＳで一般女性と結婚していたことを発表した。「２０２５年６月２日に学生の頃からお付き合いしていた方と結婚したことを報告させていただきます」とつづり、「シーズン中は野球のことだけに集中したく、このタイミングで発表とさせていただきました」と続けた。

西川の報告を受けて、球団も結婚を発表。西川は球団を通じて「大学生最後の日にプロポーズ」したことを明かし、「妻と出会ってから僕の野球人生は大きく変わり、陰で支えてくれる力の強さを実感し続ける毎日でした」とコメントした。

今季は開幕から２度の２軍落ちも経験しながら６月以降は新人王候補になるまで成績を上げた。内助の功に感謝し、「これからも家族を大切に、仲間を大切に、僕に関わってくださる全ての人を大切に感謝の気持ちを持って野球をしたいと思います」と思いを述べた。

西川は２４年度ドラフト１位で青学大からロッテへ入団。今季は１０８試合に出場して打率・２８１、３本塁打、３７打点。侍ジャパン日本代表に選出されて、１１月の韓国との強化試合に出場した。