ºå¿À¡¦»å¸¶·òÅÍ¡¡¡ÈÌÜÎÏ¡ÉÃÃ¤¨¤ÆÂåÂÇ¤Î¿ÀÍÍ¤ÎÌò³äÁ´¤¦¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÏÌÜ¤âÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡£Æ°ÂÎ»ëÎÏ¤È¤«¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¡¦»å¸¶·òÅÍÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬18Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢1500Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð5500Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤ÊÝÍ¤¹¤ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ã±Ç¯¤Ç¤Î·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£CS¤âÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇºÇ¸å¤â²ù¤·¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Ï61»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê14°ÂÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.203¡£¤¤¤º¤ì¤â9Ç¯ÌÜ¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µåÃÄ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÍèµ¨¤â¡¢¼ç¤Ë¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î°ìÂÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£±¦¤Î¸¶¸ý¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢ÂåÂÇ¤Î¿ÀÍÍ¤È¤·¤Æ»å¸¶¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤Ï¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤ÇÂÇ¤Æ¤ëµå¤Ï1µå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î1µå¤ò»ÅÎ±¤á¤ÆÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡½ªÈ×7²ó°Ê¹ß¤Î¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤¬Â¿¤¯¡¢¶¥¤Ã¤¿Å¸³«¤Ê¤éÂÐÀï¤¹¤ëÁê¼êÅê¼ê¤â¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¼é¸î¿Àµé¤Ð¤«¤ê¡£Â®¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤ä¡¢¥¥ì¤Î¤¤¤¤ÊÑ²½µå¤Ë1ÂÇÀÊ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤ÇÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈÌÜÎÏ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÏÌÜ¤âÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡£Æ°ÂÎ»ëÎÏ¤È¤«¡Ä¡£ÂåÂÇ¤Î½àÈ÷¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÂÇÀÊ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÌÜ¤¬½½Ê¬¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ëÅêµå¤Ï¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç1µå¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Ç¤Ì³¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£