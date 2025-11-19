Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¡²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¹ßÎ×¡¡ÆüËÜ°ì¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç½é²Î¾§¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¾®ÀôÍÚ¹á¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¶õ¤±¤Æ£´¶ÊÈäÏª
¡¡½÷À£¶¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤¬£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼Á°¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥È¶¦Í¥¢¥×¥ê¡¦£Ô£è£ò£å£á£ä£ó¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£Æ±ÆüÃë¤Ë²ñ¾ì¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂçÀª¤ÎÀëÅÁÉô°÷¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤äÄÌ¹Ô¿Í¤é£³£µ£°£°¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀëÅÁÉô°÷¤Ë¤è¤ëÇ®Îõ¤Ê¤«¤±À¼¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤È¤Àë¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¾®ÀôÍÚ¹á¡Ê£²£´¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò£µ¿Í¤ÇÊ¬¤±¹ç¤Ã¤ÆÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¶õ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï£¶¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¡Ö¤¹¤¡ª¡ÁÄ¶£ö£å£ò¡Á¡×¤Ê¤ÉÁ´£´¶Ê¤òÊü¤Á¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤Î²Î¾§¤Ï½é¡£ËÜÈÖÁ°¤Ëºä°æ¿Î¹á¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÇÍè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ³Ú¤·¤ß¡£ÄÌ¤ê¤¬¤«¤ê¤Î¿Í¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÂ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£´·î¤Ë·ëÀ®£±£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢£±£°Ç¯¸å¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¡£µÈÀî¤Ò¤è¤ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£