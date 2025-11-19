巨人・森田駿哉投手（２８）が「岡本世代」の意地を見せ、来季の規定投球回到達を目指す。１８日、都内で契約を更改し、１５０万円増の年俸１５００万円でサイン。同じ１９９６年世代の岡本のメジャー挑戦が濃厚となり「すごいなと純粋に思いますし、負けてはダメ。中心選手になれるように頑張っていきたい」と初の規定投球回を目標に掲げた。

２年目の今季はプロ初勝利を含む３勝。夏場以降に貴重な先発左腕としてチームを支えたが、「トータルとして見ると、最後はなかなかうまくいかないことが多かった」と満足はしていない。年俸の増額分はトレーニングなどの自己投資に充てることを決めた。

秋季キャンプは１日２００球超を投げ込み、スライダーの改良に手応えを感じている。「（来年は）最低でも１００イニングは絶対超えたいし、規定投球回に持っていけるように」。遅咲きの左腕が大輪の花を咲かせる。

◆岡本世代 巨人では岸田、船迫が活躍。他球団では高橋（西武）や中野（阪神）、栗林（広島）、栗原（ソフトバンク）が代表格だ。芸能界では「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の目黒蓮や「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」の平野紫耀、俳優の横浜流星らがいる。