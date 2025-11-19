巨人の浦田俊輔内野手（２３）が１８日、来季のレギュラー奪取と盗塁王を誓った。東京・大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１００万円アップの年俸１３００万円でサイン（金額は推定）。正二塁手の吉川が来季開幕に間に合うかは不透明で、「１年間フル稼働しないと」と意気込んだ。５０メートル５秒８の俊足を武器に、球団では仁志敏久以来となる２年目以内の開幕「１番・二塁」、２リーグ制後球団初となる２年目以内の盗塁王を目指す。

表情は穏やかだったが、言葉の端々から２年目にかける強い決意がにじみ出た。契約更改を終えた浦田は「強気でいかないとやられてしまう。盗塁王はとりたい。もう一度足を磨いて、レギュラー争いに食い込んでいけるように」と来季への意気込みを口にした。

ロケットスタートを切れば、一気のブレイクが現実味を帯びてくる。正二塁手の吉川が１０月下旬に両股関節を手術。阿部監督は「（開幕に）いないものと思って考えないと」と慎重な姿勢を見せている。今季は２２試合で打率２割８厘、４打点に終わったが、２軍ではイースタン２位タイの２０盗塁。「足は自分にとってアピールの場所」と語るように、来春のアピール次第で開幕「１番・二塁」の座も見えてくる。

近年の巨人では、吉川が３年目の１９年に「１番・二塁」で開幕スタメン。２年目以内では、ルーキーイヤーの９６年仁志敏久まで遡る。目標の「盗塁王」となれば、２リーグ制後球団最速。Ｖ９戦士の「赤い手袋」柴田勲や、シーズン７６盗塁のリーグ記録を持つ「青い稲妻」松本匡史を超える偉業となる。

自身のラッキーカラーとして、手袋など黄色の野球道具を使用する浦田は「気持ちの維持が大変だと、１年間通してすごく感じた。心技体の『心』の部分が一番大事だと改めて気付いたので来年にいかしたい。（盗塁王を）とるなら１年間フルで稼働しないと。１軍に定着することが大前提」と決意を込めた。持ち前のスピードを売りに、黄色い稲妻が２年目の飛躍を遂げる。（加藤 翔平）