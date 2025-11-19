◆大相撲 ▽九州場所１０日目（１８日・福岡国際センター）

東前頭５枚目・義ノ富士が初金星を獲得した。全勝だった横綱・大の里を押し出し、７勝目を挙げた。初土俵から１０場所目での金星は、年６場所制となった１９５８年以降で出島（元大関）に並ぶ史上５番目のスピード記録。関脇・安青錦は東前頭４枚目・玉鷲を寄り切って１敗を守り、トップに並んだ。１敗の大の里、安青錦を横綱・豊昇龍が１差で追い、３敗は義ノ富士、時疾風、錦富士の平幕３人となった。

＊ ＊ ＊

義ノ富士の低くて鋭い立ち合いが秀逸だった。大の里は少し立ち遅れたかもしれない。スタートは義ノ富士の方が早かった。下がることなくしっかり脇を固めた。大の里は右を差せないと引いてしまう癖がある。その悪癖を引き出したことが最大の勝因といえる。

差し身のうまい義ノ富士と脇が甘い大の里という構図だった。“歯車”がかみ合えば義ノ富士にもチャンスがあると思っていた。立ち合いの低さと鋭さ、差し身のうまさ、足腰の柔軟さ。持ち味をすべて出し切った１００点満点の相撲。私はこのコラムで２代目・若乃花さんを彷彿（ほうふつ）とさせると指摘したことも納得してくれると思う。

１１日目は安青錦との楽しみな一番が組まれた。脇が固い安青錦を立ち合いから持っていくのは至難の業。突っ張って有利な体勢に組んで、出し投げなどで崩すことができれば義ノ富士にもチャンスはある。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）