かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

11月19日（水）は、THE SECOND優勝のツートライブ、関西の賞レースを総なめにしたダブルヒガシ、アインシュタイン河井ゆずるが来店。上沼、さんま、東野、藤井ら豪華MCのウラ余談を語る。

袋とじVTRでは「お笑い大好き関西人150人に聞いた、この人出てたら観てまうわぁ～好きなMCランキング」を余談調査。10位から１位までをランキング形式で発表する。はたして１位に輝いたのは！？

「MCの人って一緒にスベってくれて評価されがちですけど、東野さんて最上級のスカシというか、一緒に死なへんけど絶対盛り上がる」と東野幸治の凄さを語るのはダブルヒガシの大東翔生。「オンオフもしっかりしてはって」と東野のメイク室での姿を明かし笑いを誘う。

一方、関西の視聴率女王、上沼恵美子の番組の前説をしていた時の余談を披露するのは、ツートライブのたかのり。彼らが40分くらい前説をした後、上沼が登場した時の衝撃を熱弁する。そしてコンビを組んですぐの頃に上沼の番組で前説をしていたと語るのはアインシュタイン河井ゆずる。相方の稲田と上沼の楽屋に挨拶に行った時、稲田の顔を見て上沼が放った一言とは…！？

続いて衝撃を受けたＭＣとして藤井隆の名前をあげるのはツートライブのたかのり。ツートライブは藤井の番組に初出演し漫才を披露。こうした時、ＭＣは周平魂をいじってくるのが普通だが、藤井はずっとたかのりをいじり、たかのりは30分くらいのたうち回って、汗ビショビショになったという。しかし、たかのりがそのオンエアーを観ると、まさかの映像が……！？さらに河井とツートライブ周平魂も、藤井の番組に出演した際に、藤井から受けたある洗礼を明かす。

そしてツートライブ周平魂は収録中のYOUの自由すぎる行動を暴露。驚きの理由で収録がストップしたエピソードを語る。

東京と大阪の番組の違いについてのトークでは、ダブルヒガシ大東が東京の大食い番組に出演した際の余談を。その時、大東はギャル曽根や元プロ野球選手、元サッカー選手らと大食い対決をしたが、収録では各テーブルにプロデューサーがつき、個別塾のようにマンツーマンで盛り上げ、食べ方のアドバイスまでしてくれたという。そんな大東の話に濱家も「わかる、わかる」と共感。自身が大食い番組に出演した時のエピソードを話す。

一方、ツートライブは、東京での番組収録の際、楽屋に置いてあった弁当に感動した時のエピソードを。ジャンケンで食べたい弁当が食べられなかった周平魂が、その後に取った行動を明かすと、スタジオが爆笑に包まれる。

続いてダブルヒガシは「昔のかまいたちさんはむっちゃ怖かった」と話し、若手芸人が大勢出る舞台に、かまいたちが審査員として来た時のエピソードを披露。その時、どスベりした大東が濱家から受けた恐怖体験とは…！？

そしてツートライブは「かまいたちさんにずっと聞きたかったこと」として、「ある時期からちょっとずつ自分たちを認めてくれた感があったが、どこで僕らを認識して、こいつらオモロイかもと思ってくれたのか時期を知りたい」と質問する。はたしてかまいたちの回答は……！？

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。TVerでも無料配信。