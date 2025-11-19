松下奈緒が主演を務める連続ドラマ『夫に間違いありません』が、2026年1月期のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ枠で放送されることが決定した。

本作は、川で発見された遺体を、「行方不明になっている男性に間違いない」という親族の証言を受けて引き渡したが、後日その男性が帰宅したことで、“遺体の取り違え”が発覚したという衝撃的な事件に着想を得たオリジナルのヒューマンサスペンス。子どもたちの生活と幸せを守るために下す妻の選択が、家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。脚本は、『あなたがしてくれなくても』（フジテレビ系）などのおかざきさとこ、監督は『マウンテンドクター』（フジテレビ系）の国本雅広らが担当する。

朝比聖子のもとから、ある日突然、夫が姿を消した。2人の子どもと義母の面倒を見ながら“あさひおでん”を切り盛りし、行方不明になった夫を探す聖子だったが、1カ月後、警察に呼ばれて告げられたのは「夫が川で事故死した」という事実。遺体の所持品と、ある身体的な特徴から、「夫に間違いありません」と認めたものの、その1年後、亡くなったはずの夫が目の前に現れる。それなら、確認したあの遺体は誰だったのか。夫が行方不明だった理由は。そして、受け取ってしまった保険金の行方は。

主人公・朝比聖子を演じるのは、『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』（テレビ朝日系）では大森南朋、相葉雅紀とともにトリプル主演を務めた松下。ドラマや映画での活躍のほか、10月からはラジオでレギュラー番組もスタート。その一方で、自身の音楽活動20周年を記念したライブツアーやビルボードライブツアーなど、音楽家としての活動も精力的に行っている。

本作について、松下は「『“信じる”にもいろいろあるんだな』っていうところに、私はすごくヒリヒリしました」と語っている。

コメント松下奈緒（主演・朝比聖子役）「こんなことってあるの？」ということがまず、最初の導入ですよね。脚本をいただいた段階で、本当に“読み物”としてすごく面白い！ と思いました。どんどん先が知りたくなる、でも知れば知るほどどんどん窮地に追い込まれていく…その主人公の変わっていく様がすごく面白く感じられましたし、そこにまつわる周りの方たちの変化などもあって、本当にのめりこむように読みました。この“面白い”と思った気持ちを大事に演じようと覚悟を決めましたね。「何を信じて、何を受け入れてどういう選択をするのか」って、多分人生の中でいろんな場面で必要なことだと思いますが、その選択がこのドラマでは毎話毎話出てきます。簡単に信じることはできても、相手が信じてくれていなければどうしようもない場合もある。「“信じる”にもいろいろあるんだな」っていうところに、私はすごくヒリヒリしました！

近藤匡（カンテレ プロデューサー）「こんな事件、知っていますか？」国本監督から聞いたのは、新聞の片隅に載っていた小さな事件記事。なんだか「ドラマが生まれる予感」がして構想を練り始めた物語は、脚本家・おかざきさとこさんの筆力をもらい、こんなにも衝撃的で、ハラハラして、躍動的なサスペンスドラマになりました。死んだと思っていた夫が、ある日、目の前に現れる。突拍子もない設定だと感じた人にこそ、見て欲しい。物語の中には「確かにこれは、あり得るかもしれない…」と思わせるディテールとリアリティが詰まっています。子どもを愛し、夫を愛し、家族を守るために生きる母親は、子どもたちの幸せを願うがゆえにある決断を下し、その決断は彼女の日常を少しずつむしばんでいきます。その行き着く先は果たして…。そんな主人公となる母親・朝比聖子を演じるのは、松下奈緒さん。凛とした佇まい、強い意志を感じさせる眼差し。その反面、おおらかで優しさを感じさせる笑顔と語り口は、今回の物語の主人公そのものです。緊迫感に溢れながらも、母親の愛が詰まったドラマです！ そして、毎話必ず「えっ!?」と驚く瞬間と、考察を裏切る物語をお届けします！（文＝リアルサウンド編集部）