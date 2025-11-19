動画：前編となる映画『教場 Reunion（リユニオン）』予告映像

木村拓哉が主演する映画『教場』プロジェクトより、前編となる映画『教場 Reunion（リユニオン）』に風間教場の卒業生が再結集することが発表された。

■歴代卒業生たちが風間の身に迫る危機を察知して再結集（Reunion）

鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親－教場０－』の放送から3年の月日が経ち、再び動き始めた『教場』シリーズ。

主演：木村拓哉×監督：中江功×脚本：君塚良一のゴールデントリオが再集結し、ひとつの物語を配信と劇場で前・後編として繋ぐ、あらたな形で2026年にシリーズ初となる映画として公開されることが決定。そんな物語の前編となる、映画『教場 Reunion』では、風間教場の卒業生が再結集。

2020年放送の『教場』から第198期卒業生の大島優子、川口春奈、三浦翔平、味方良介。2021年『教場II』（※「II」はローマ数字の2が正式表記）での第200期卒業生の濱田岳、福原遥、目黒蓮。そして、2023年の連続ドラマ『風間公親－教場０－』の風間道場門下生である赤楚衛二、白石麻衣、染谷将太、風間とともに十崎を追う“裏のバディ”役・柳沢を演じた坂口憲二が出演する。

風間の身に迫る危機を察知して再結集（Reunion）した卒業生たち──。時を経て成長した彼らの姿が再び見られるのも集大成作品ならではだろう。

■卒業生たちの成長した姿も！映画『教場 Reunion』ビジュアル＆予告映像解禁

前編となる『教場 Reunion』で描かれるのは、門田（綱啓永）、矢代（佐藤勝利）、星谷（齊藤京子）、石黒（浦上晟周）、若槻（中村蒼）、渡部（猪狩蒼弥）、笠原（金子大地）たちの物語。

第205期の生徒たちが抱える闇と秘密──徐々に彼らの物語が明かされていく。そして、警察学校の生徒や風間道場門下生として風間教官の容赦ない追及に耐え抜き、今はそれぞれの分野で活躍する卒業生たちが、十崎の居場所を突き止めるため風間のもとに再結集したシーンは「教場」ファン垂涎。

「私は君たちを警察官にするつもりはない」「君は今、どんな覚悟でここにいる」「刑事になると誓えるか」など鬼教官らしさ健在の風間のセリフも印象的である。

同時に解禁された本ビジュアルでは、顔にかざした右手から見え隠れする鋭い眼光が印象的な風間と、それぞれの物語を感じ取れる表情をした第205期生徒たち、そして宿敵に対峙する覚悟を決めた真剣な面持ちの卒業生たちが集合し、『教場』シリーズ最終章の幕開けを予感させる。

■映画情報

2026年1月1日 Netflix独占配信開始

映画『教場 Reunion』

2026年2月20日 全国公開

映画『教場 Requiem』

出演： 木村拓哉

綱啓永 齊藤京子 金子大地 倉悠貴 井桁弘恵 大友花恋 大原優乃

猪狩蒼弥 中山翔貴 浦上晟周 丈太郎 松永有紗

佐藤仁美 和田正人 荒井敦史 高橋ひとみ

赤楚衛二 白石麻衣 染谷将太 川口春奈 味方良介 大島優子 三浦翔平 濱田岳 福原遥 目黒蓮

坂口憲二

佐藤勝利 中村蒼 ／ 小日向文世

原作： 長岡弘樹「教場」シリーズ／「新・教場」「新・教場２」（小学館刊）

監督： 中江 功

音楽： 佐藤直紀

脚本： 君塚良一

◎第205期生徒キャスト

綱 啓永（門田陽光 役）、齊藤京子（星谷舞美 役）、金子大地（笠原敦気 役）、倉 悠貴（氏原清純 役）、井桁弘恵（初沢 紬 役）、大友花恋（洞口亜早紀 役）、大原優乃（木下百葉 役）、猪狩蒼弥（渡部 流 役）、中山翔貴（真鍋辰貴 役）、浦上晟周（石黒 亘 役）、丈太郎（吉中真司 役）、松永有紗（井口亜衣 役）、佐藤勝利（矢代桔平 役）、中村 蒼（若槻栄斗 役）、藍川きあら（小鳥遊うた 役）、青山 凱（有馬 蛍 役）、いずみかわみほ（泉川実穂 役）、大崎りん（樋口 凛 役）、加藤菜津（羽田真美 役）、上川拓郎（二川拓壱 役）、永井彩加（青海 郁 役）、中塚 智（紺野 匠 役）、西野凪沙（鈴木心愛 役）、西村成忠（小川 臣 役）、加山雄大（古賀 武 役）、守谷菜々江（安藤詩月 役）、山崎朋弥（五十嵐 駿 役）、柳川るい（時田喜秋 役）、山下タクロウ（児玉 譲 役）、吉田晏子（吉田 静 役）

◎イントロダクション

その内部が決して公になることはない、未来の警察官を育成する学校＝教場（きょうじょう）。数々のミステリー賞に輝く長岡弘樹による「教場」シリーズ（小学館）が原作となる本作は、木村拓哉がこれまでのイメージを完全に覆す風間公親を演じたことで話題を呼び次々と映像化。

そしてついに2026年に2本の作品として映画化されることが決定！ 前編となる映画『教場 Reunion（リユニオン）』はNetflixで2026年1月1日より配信開始、そして後編となる映画『教場 Requiem（レクイエム）』は2026年2月20日より劇場公開される。

風間教官と、あらたに入学してきた第205期生徒たちによる手に汗握る対峙。そして、風間に迫る影に対抗するべく集まった卒業生たち。「教場」シリーズの集大成作品が今動き始める──。

■関連リンク

映画『教場 Reunion／Requiem』OFFICIAL SITE

http://kazama-kyojo.jp/

映画『教場 Reunion／Requiem』OFFICIAL X

https://x.com/kazamakyojo

映画『教場 Reunion／Requiem』OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/kazamakyojo/