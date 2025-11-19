中森明菜『オールナイトニッポン』パーソナリティ初担当！「どんなリクエストやメッセージをいただけるかとても楽しみ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中森明菜がパーソナリティを担当する『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD～オールタイムリクエスト～』が、12月12日にニッポン放送にて4時間の特別番組として放送されることが決定した。

■予測のできない4時間の特別番組

3年目となった中森明菜の名曲で綴るオールタイムリクエスト企画。2025年は、中森明菜が初となる『オールナイトニッポン』パーソナリティとして登場、自身の言葉で「ビタースウィート・サンバ」に乗ってリスナーに語りかける。

パートナーは、ミッツ・マングローブと垣花正で、“オールタイムリクエスト”も盛り込み、リスナーからのリクエスト曲とともに3人で2025年を振り返り、2026年の抱負などを気ままにトーク。明菜ソングに乗せてどんな話が飛び出すか、予測のできない4時間の特別番組となる。

現在、番組ではリクエストやメッセージを募集中。

一夜限りの特別番組『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD～オールタイムリクエスト～』は、12月12日20時から放送。22時からはニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送となる。番組はラジオ、そしてスマホやパソコンからはradikoを通じて聴くことができる他、 radikoのタイムフリー機能で放送1週間後まで聴取可能だ。

■中森明菜 コメント