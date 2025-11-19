中森明菜『オールナイトニッポン』パーソナリティ初担当！「どんなリクエストやメッセージをいただけるかとても楽しみ」
中森明菜がパーソナリティを担当する『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD～オールタイムリクエスト～』が、12月12日にニッポン放送にて4時間の特別番組として放送されることが決定した。
■予測のできない4時間の特別番組
3年目となった中森明菜の名曲で綴るオールタイムリクエスト企画。2025年は、中森明菜が初となる『オールナイトニッポン』パーソナリティとして登場、自身の言葉で「ビタースウィート・サンバ」に乗ってリスナーに語りかける。
パートナーは、ミッツ・マングローブと垣花正で、“オールタイムリクエスト”も盛り込み、リスナーからのリクエスト曲とともに3人で2025年を振り返り、2026年の抱負などを気ままにトーク。明菜ソングに乗せてどんな話が飛び出すか、予測のできない4時間の特別番組となる。
現在、番組ではリクエストやメッセージを募集中。
一夜限りの特別番組『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD～オールタイムリクエスト～』は、12月12日20時から放送。22時からはニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送となる。番組はラジオ、そしてスマホやパソコンからはradikoを通じて聴くことができる他、 radikoのタイムフリー機能で放送1週間後まで聴取可能だ。
写真提供：HZ VILLAGE Inc. ※メイン写真
■中森明菜 コメント
ニッポン放送さんで12月にお話させていただけるのも3年目になります。
今年もどんなリクエストやメッセージをいただけるかとても楽しみです！
■番組情報
ニッポン放送『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD～オールタイムリクエスト～』
12/12（金）20:00～24:00
パーソナリティ：中森明菜
パートナー：ミッツ・マングローブ、垣花正
■関連リンク
中森明菜 OFFICIAL SITE
https://akinanakamoriofficial.com