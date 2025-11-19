「惚れ惚れする」元日本代表が25歳FWの美技弾を絶賛！ 巧みなボールタッチからフィニッシュ「股が開くのを待っているんですね」
中村敬斗のゴールを解説陣が絶賛した。
日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表と国立競技場で対戦。３−０で勝利した。
この一戦はTBS系列で全国に生中継され、元日本代表の福田正博氏と槙野智章氏が解説を務め、78分に生まれた日本の３点目にうなった。
自陣から瀬古歩夢が１トップの上田綺世にグラウンダーの縦パスを入れる。これを受けた上田がドリブルでエリア内に進入し、中で待つ中村にラストパス。中村は巧みなボールタッチで相手をかわして右足を振る。相手の股の間を射抜くシュートでネットを揺らした。
非凡な技術が凝縮された美技弾。福田氏は「足の裏で（ボールを）引いてるんですね。見事ですね。惚れ惚れするね。これは見事ですよ」と称賛。槙野氏は「マイナスに引いて、（相手の）股が開くのを待っているんですね。いやぁ」と感嘆した。
25歳のFWはこの日、チームの２点目をマークした町野修斗のゴールもお膳立て。１得点１アシストと際立つ活躍を見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】福田正博も槙野智章も称賛！ 中村敬斗の美技弾
日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表と国立競技場で対戦。３−０で勝利した。
この一戦はTBS系列で全国に生中継され、元日本代表の福田正博氏と槙野智章氏が解説を務め、78分に生まれた日本の３点目にうなった。
自陣から瀬古歩夢が１トップの上田綺世にグラウンダーの縦パスを入れる。これを受けた上田がドリブルでエリア内に進入し、中で待つ中村にラストパス。中村は巧みなボールタッチで相手をかわして右足を振る。相手の股の間を射抜くシュートでネットを揺らした。
非凡な技術が凝縮された美技弾。福田氏は「足の裏で（ボールを）引いてるんですね。見事ですね。惚れ惚れするね。これは見事ですよ」と称賛。槙野氏は「マイナスに引いて、（相手の）股が開くのを待っているんですね。いやぁ」と感嘆した。
25歳のFWはこの日、チームの２点目をマークした町野修斗のゴールもお膳立て。１得点１アシストと際立つ活躍を見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】福田正博も槙野智章も称賛！ 中村敬斗の美技弾