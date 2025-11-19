「桁違いのレベルだった」ボリビア代表の逸材FWが脱帽した日本代表戦士は？ 美弾の鎌田でも中村でもなく…
［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場
日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦い、３−０で快勝を収めた。
開始４分に久保建英のクロスを胸トラップした鎌田大地の左足シュートで先制した日本は、71分に町野修斗、78分には中村敬斗がネットを揺らし、南米の雄を粉砕した。
試合後、左ウイングでフル出場したボリビア代表の逸材FWフェルナンド・ナバに話を訊くと、こうゲームを振り返った。
「日本がすごくインテンシティの高いチームで、難しい相手だということは分かっていた。試合に勝ちに行くメンタリティで臨んだが、残念ながら結果が伴わなかった」
日本代表の印象については、「カウンターのスピードが速く、攻撃のスピードもある。ボールポゼッションやボール扱いが非常に上手い」と驚嘆。「最も危険だった選手」には、久保建英と南野拓実の名前を挙げた。
「クボとミナミノはよく名前も知られているし、今日も素晴らしいプレーしていた。彼らは桁違いのレベルだった」
華麗なゴールを決めた鎌田や中村よりも、２シャドーのプレーに感服していた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
