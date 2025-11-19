左ウイングでプレーしたナバ。(C)SOCCER DIGEST

［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場

　日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦い、３−０で快勝を収めた。

　開始４分に久保建英のクロスを胸トラップした鎌田大地の左足シュートで先制した日本は、71分に町野修斗、78分には中村敬斗がネットを揺らし、南米の雄を粉砕した。

　試合後、左ウイングでフル出場したボリビア代表の逸材FWフェルナンド・ナバに話を訊くと、こうゲームを振り返った。

「日本がすごくインテンシティの高いチームで、難しい相手だということは分かっていた。試合に勝ちに行くメンタリティで臨んだが、残念ながら結果が伴わなかった」
 
　日本代表の印象については、「カウンターのスピードが速く、攻撃のスピードもある。ボールポゼッションやボール扱いが非常に上手い」と驚嘆。「最も危険だった選手」には、久保建英と南野拓実の名前を挙げた。

「クボとミナミノはよく名前も知られているし、今日も素晴らしいプレーしていた。彼らは桁違いのレベルだった」

　華麗なゴールを決めた鎌田や中村よりも、２シャドーのプレーに感服していた。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

