2025年11月16日、中国メディアの第一財経は、ニキビ治療に役立つワクチン開発に向けた研究が中国や海外で進んでいることを報じた。

記事は、各種疾患の免疫をターゲットとしたワクチンや薬品の臨床研究が国内外で進む中、ニキビについても「対症療法」から「ターゲット治療」へと移行しつつあると紹介。ニキビは世界で8番目に多い疾患で、従来は抗菌や皮脂減少を主とした「対症療法」が行われてきたものの、耐性菌のリスクや刺激性、費用の高さといった限界を抱えているとした。

そして、ここ数年ではニキビ発症における免疫・炎症因子への理解が進み、「病因治療」への道が開かれたとし、中国では四川省成都市の製薬会社・威斯克生物が四川大学華西医院と共同開発したニキビ治療用遺伝子組み換えタンパクワクチンが新薬臨床試験（IND）の承認を得たと紹介。このワクチンはニキビの原因となるアクネ菌を標的とし、炎症反応を抑えることで、性別や年齢を問わず効果が期待されていると伝えた。

また、海外でもサノフィがmRNA技術や組換えタンパク質を用いた治療用ワクチンの臨床試験を進めているほか、米カリフォルニア大学の研究チームは、炎症の原因となる酵素を標的とした予防用ワクチンの開発に取り組んでいると指摘。いずれもニキビを免疫システムで解決するという共通の方向性が見られると説明した。

記事は、製薬会社や研究者が「ニキビワクチン」の開発を熱心に進めているのに対して、市場や一般市民の間ではその開発や接種の必要性に対する認識が低いと紹介。世界のニキビ治療市場は2022年の99億ドル（約1兆5300億円）から32年には175億ドル（約2兆7000億円）へと今後も大きな成長が見込まれており、その中で「ニキビワクチン」が普及するためには価格が大きな課題になるとした上で、特に再発を繰り返す重症の患者にとっては技術の成熟とコストの低下に伴って費用対効果が高まる可能性があるという四川大学華西医院の研究者による見通しを伝えた。（編集・翻訳/川尻）