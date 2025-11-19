今年6月にお笑いコンビ「インディアンス」から改名した「ちょんまげラーメン」の田渕章裕（40）が18日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。改名したことで増えた仕事を明かした。

今回は「テレビ番組を徹底調査 芸人リアルパワーランキング2025」と題して放送された。同企画は1月から9月まで放送された民放の主なバラエティ番組118番組を対象に「出演回数（深夜1時までの番組）」「テレビ欄掲載回数」「Xの番組公式アカウントのハッシュタグ採用数」「番組OP・アバンとPR動画」「CMまたぎ」の5項目を調査した。

田渕は昨年行われた同企画で出演者の中で下から2番目の13位だった。これに有吉弘行が「納得納得」とイジってスタジオが笑いに包まれる中、田渕は「ただね、前回出た時は『インディアンス』っていうコンビ名で出てた。ただ、今年6月に『ちょんまげラーメン』に改名致しまして、変えただけなんですけど、コンビ名に『ラーメン』が入ったことでラーメン仕事がめっちゃ入った」と改名効果を実感していることを明かした。

今年6月19日に放送されたTBS「水曜日のダウンタウン」の「改名ドッキリ」企画内で、コンビ名「インディアンス」に抗議の声が届いているとの設定で改名した2人。放送後、吉本興業を通じて改名が正式に発表された。