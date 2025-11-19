既存の保険証の期限切れが迫っているのに、その代わりとなる「マイナ保険証」の利用率は低迷したままだ。

政府は、これ以上迷走を重ねて、現場を混乱させてはならない。

企業の健康保険組合や公務員の共済組合などの健康保険証は、１２月１日で有効期限が切れる。対象者は約７７００万人に上る。

後期高齢者や国民健康保険の保険証は７月以降、順次期限切れを迎えており、これで全国民の保険証が失効することになる。

今後、医療機関を受診するには原則として、マイナンバーカードに保険証機能を持たせたマイナ保険証か、マイナ保険証を持たない人に配布される「資格確認書」を提示する仕組みに移行する。

マイナ保険証や資格確認書がない場合、本来なら医療費の全額をいったん支払う必要がある。しかし、政府は特例措置として、来年３月までは期限切れの保険証も通常の負担割合で使えるようにすると医療関係団体に通知した。

受診者の混乱を避ける目的というが、問題の先送りに他ならない。複雑な対応を迫られる窓口の担当者も困惑しているだろう。

問題の根本は、マイナ保険証の利用が広がらないことにある。マイナカードに保険証の機能をつけた人は、１０月末時点で８７００万人を超えているが、実際の利用率は３割台にとどまっている。

医療機関のカードリーダーで情報が読み取れないなどのトラブルが相次ぎ、利用に不安を抱く人は多い。マイナカードの取得は任意なのに、保険証として利用することを強いるような政府の手法への反発もあるのではないか。

マイナ保険証の利用率が今後も高まらなければ、特例措置をさらに延長する必要が生じる可能性もある。実態が伴っていないのに、予定通り保険証をマイナカードに一本化した、という体裁を取り繕うことに何の意味があるのか。

マイナ保険証は、マイナカードに内蔵された電子証明書の有効期限が切れると保険証の機能も失われるという課題も抱えている。

マイナ保険証を活用すれば、医師が患者の診療情報を確認できるようになり、過剰な薬の投与を防ぐことなどにもつながる。ただそれは、国民が安心してマイナ保険証を使えることが大前提だ。

政府はマイナ保険証への一本化にこだわらず、当初案通り、既存の保険証との併用を認めてはどうか。弥縫（びほう）策では問題の根本的な解決にならない。迷走と混乱は国民の不信をさらに高めるだけだ。