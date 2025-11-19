大規模災害によって、中央省庁などの機能が失われる事態に備えるのが狙いなのか。

あるいは東京以外の都市を整備し、東京への一極集中を是正することを優先しているのか。

日本維新の会が掲げる「副首都構想」は様々な目的が混在していて、分かりにくい。構想の狙いや手順を整理し、国民の幅広い理解が得られるようにすべきだ。

自民党と維新が、副首都構想の法案作成に向けた協議を始めた。両党は、来年の通常国会で議員立法の成立を目指している。

維新が単独でまとめた素案は、副首都を「日本の経済成長を牽引（けんいん）する」都市と位置づけている。東京が被災した場合、省庁を一時的に移転する拠点ともしている。

人口や経済が東京に集中している現状は、災害時のリスクを高めている。地方の衰退の要因でもあり、一極集中の是正は急務だ。

ただ、維新案が、党の拠点の大阪に有利になるような仕組みとしていることには疑問が残る。

例えば、副首都の指定を受けられる自治体を、東京２３区のような特別区を設けた道府県に限定しようとしている点だ。

大都市地域特別区設置法は、人口２００万人以上の政令市か、隣接市町村を含めて同規模となる政令市を分割し、特別区に再編することを認めている。この要件を満たすのは大阪や神奈川、愛知など一部道府県に限られる。

しかも、特別区の設置を目標に掲げているのは大阪だけだ。

維新は過去に、特別区を設ける「都構想」を掲げ、その是非を問う住民投票を２度行ったが、いずれも否決された。可決されない限り、特別区は設置できない。

今回、維新としては改めて住民に「特別区ができれば、副首都にも指定される」と訴えることで、３度目の住民投票に持ち込む狙いがあるとみられている。

維新がインフラ整備にこだわっているのも、違和感がある。

素案では、副首都に指定した場合、国が国際会議場や交通網などの整備を支援するという。国の予算を使って大阪の都市基盤を強化しようというなら、地元への利益誘導が過ぎないか。

そもそも災害に備えることが目的であれば、首都直下地震の懸念がある東京の代替地を、南海トラフ地震の被害を受ける恐れがある大阪とすることが妥当なのか。

災害のリスクを分散するなら、省庁の移転先を大都市に限る必要はあるまい。副首都とは別に検討すべき問題ではないか。