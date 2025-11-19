サッカー・キリンチャレンジ杯 日本―ボリビア（１８日・国立競技場）――年内最後の試合で、日本（世界ランキング１９位）はボリビア（同７６位）に３―０で快勝した。

日本は４分、鎌田のゴールで先制。７１分に町野が押し込み追加点を奪うと、７８分には中村が豪快に決めて突き放した。次回の活動は来年３月。６月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）の組み合わせ抽選は、１２月５日（日本時間６日）に行われる。

森保Ｊ１００試合、景気よく３発

森保監督の指揮１００試合目というメモリアルゲームを、日本が景気よく飾った。年内最後の代表戦を快勝で締め３連勝。Ｗ杯が控える来年へ弾みをつけた。

４分、右サイドから久保がふわりと入れたクロスに、走り込んできた鎌田が胸トラップから蹴り込み、幸先良く先制。その後リズムを失いかけたが、次々と攻撃陣を投入して押し返す。７１分、堂安のパスを受けた中村が敵陣深くに進入し、鋭いクロスを町野が押し込むと、７８分には上田の抜け出しから、中村が決定力の高さを発揮し、だめ押しした。

流れを引き戻した２点目に関わった３人は、全て途中投入の選手たち。左サイドが得意な中村と、本職は１トップの町野が並んだ「２シャドー」が、中央でゴールへの推進力を披露。序列を上げようと結果に飢えるアタッカー陣が躍動し、町野は「代わったメンバーで仕事ができて、チームとして大きい」と胸を張った。

今年は負傷者が相次いだ。だが佐野（マインツ）や鈴木淳（コペンハーゲン）、渡辺（フェイエノールト）らが台頭し、大けがをしていた谷口もスケールアップして復帰。選手層は厚みを増し、組み合わせは多彩になった。ボランチとして存在感を高める鎌田は「どこのポジションもいい競争がある」と話す。離脱中の冨安や伊藤（バイエルン・ミュンヘン）らもおり、上積みできる要素はまだある。

森保監督は「この勝利が次の勝利を約束してくれるわけではない。最後に状態のいい選手、一丸で戦うために必要な選手を選びたい」と力を込めた。最強で最高の日本を作り上げるために、最後の一瞬まで手綱を緩めることはない。（星聡）

【交代】（日）堂安（フランクフルト）＝４６分菅原、中村（スタッド・ランス）＝６７分南野、上田（フェイエノールト）＝６７分小川、町野（ボルシアＭＧ）＝６７分久保、藤田（ザンクトパウリ）＝７７分鎌田、後藤（シントトロイデン）＝８２分前田【警告】（日）菅原、板倉

安定感欠く主将・遠藤

５試合ぶりにスタメンに名を連ねた主将の遠藤。「しっかりと高いパフォーマンスを出さなければいけないという思いでプレーした」と振り返ったが、先制点の起点となった後は相手に簡単にかわされたり、パスミスもあったりと安定感を欠いた。

同じボランチでは、８歳下の佐野がガーナ戦まで４試合連続で先発出場し、攻守に躍動した。若手の台頭で、来年のＷ杯に向けたポジション争いは激しさを増している。

所属クラブでの出場機会が減っている中でのフル出場に、「もちろんきつさみたいなのはある」と吐露した遠藤。その一方で「自分はキャプテンとしてプレーしてるんで」と自負も口にした。次の代表活動では、本来の頼もしいプレーを見せることができるか。（平島さおり）

前田が持ち味発揮

左ウィングバックに入った前田が、豊富な運動量で存在感を放った。「攻撃ではどんどん前に出ていけたし、守備ではしっかりと戻れた」と言うように、抜群のスピードでＤＦの背後を突き、守備では素早い切り替えから時に逆サイドの相手まで猛然と寄せて封じた。最近は十分な出場機会を得られなかったが、この日は終盤までプレーし、「あとはアシストやゴールにどんどん絡んでいけたらいい」と自らに注文をつけた。