¹Ä¼£¡¡12¡¦31RIZIN¤è¤ê¡©ÉðÂº¤È¤ÎK¡Ý1ºÆÀï¥Ö¥Á¾å¤²¡ª¡ÖÌÌÇò¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Ç¡×
àÀ¤³¦¤ÎÅÄÃæá¤³¤È¹Ä¼£¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ç³¹Ï©¼ù¤Ë·ãÆÍ¤·¤ÆÎ©¤Áµî¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢£¶·î¤Ë¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë½èÊ¬¤¬½ªÎ»¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æº£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¾¯¤·ÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Î¤¢¤ëà¥â¥Æ¤Æ¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤ÃËá¤À¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆ°¤¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤½¤¦¤À¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë»²Àï¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÂçÊüÃÌ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¡½¡½Ç¯Ëö¤À¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í»î¹ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤«
¡¡¹Ä¼£¡¡º£Ç¯¤Ïà¤ß¤½¤®á¤ÎÇ¯¤ä¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢Ç¯Ëö¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤â¤Í¤¨¡Ä¡£º£¤Ï³ÊÆ®µ»¤»¤ó¤Ç¤â¥«¥Í²Ô¤²¤ë¤«¤é¤Í¡Ä¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢²¶¤Ï¥«¥Í¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³ÊÆ®µ»°Ê³°¤Ç²Ô¤²¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¶È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤À¤«¤é¤½¤³¤ËÌÜ¤¬¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤âÂ¿¾¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï³ÊÆ®µ»¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤Ç¡£²¶¤Î¤³¤È¤ò¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤é¤ò¸«ÊÖ¤¹¤Î¤â¤½¤¦¤ä¤·¡¢¤½¤í¤½¤í¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ó¤È¥¢¥«¥ó¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½Âç¤ß¤½¤«»²Àï¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«
¡¡¹Ä¼£¡¡¤É¤¦¤ä¤í¤¦¤Ê¤¢¡£¤Þ¤¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¨¤¨¤«¤Ê¡×¤°¤é¤¤¤ä¤Í¤¨¡£Ç¯Ëö¤ä¤«¤é¡¢¤ªº×¤ê¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¨¤¨¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤Ò¤é¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ÊÊ¿ËÜÏ¡¡Ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ä¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¸À¤¦¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ê¡¼¡£Á°¤«¤é¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç£±£²¥é¥¦¥ó¥É¡×¤ä¤é¸À¤¦¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤«¤é¡£¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢·èÃå¤Ä¤±¤Æ¤â¤¨¤¨¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤«¤é¤·¤¿¤é¡Ö¤ä¤ë¤Ê¤é¤ä¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½½Ð¤ë¤Ê¤éàº×¤êá¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¤È
¡¡¹Ä¼£¡¡¤½¤¦¤ä¤Í¡£¤Û¤ó¤ÇÍèÇ¯¤Ï³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ¯¤¤¤¿¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡££Ò£É£Ú£É£Î¤Ç£Í£Í£Á¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤â¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤â¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤¢¤È¤Ï£Ë¡Ý£±¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¸À¤¦¤È¤ëà¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥óá¤ä¤Ê¡£
¡¡¡½¡½ÁêÅöË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À
¡¡¹Ä¼£¡¡¤Ê¤ë¤Ê¡£ÍèÇ¯¤Ï£·»î¹ç¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ï¡£Ëè·î»î¹ç¤·¤Æ¤â¤¨¤¨¤Í¡£¼ãÂ¤¤òÁê¼ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£²¶¤Ë¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¸À¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤¤¤Ä¤é¤ß¤ó¤Ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½°²ß·ÎµÀ¿¤Ê¤É²áµî¤ËÉé¤±¤¿Áê¼ê¤È¤ä¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È
¡¡¹Ä¼£¡¡¥¢¥Ã¥·¡¼¤È¤â¤¦£±²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¨¤¨¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤ä¤Í¡¢¤¿¤±¤Ý¤ó¡ÊÉðÂº¡Ë¤È¤â¤¦£±²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡£
¡¡¡½¡½£²£°£±£¸Ç¯£±£²·î¤Ë·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÉðÂº¤È¡ª
¡¡¹Ä¼£¡¡ÌÌÇò¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤¿¤±¤Ý¤ó¤âµ¤ÉÕ¤±¤Ð£Ï£Î£Å¤ÇÃæ·ø¤Î°ÌÃÖ¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤â¤Æ¤ë¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Á¤ã¤¦¤ä¤í¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤é¡Ö²¶¤È£Ë¡Ý£±¤Ç¤ä¤í¤¦¤è¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤ª¸ß¤¤¡¢£Ë¡Ý£±¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦£±²ó¤ä¤ë¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½ÉðÂº¤Ï¼¡¤Î¥í¥Ã¥¿¥ó¡¦¥¸¥Ã¥È¥à¥¢¥ó¥Î¥óÀï¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä
¡¡¹Ä¼£¡¡Æ¨¤²¤è¤Ã¤¿¤«¡ª¡¡¤Û¤Ê¡¢¤¿¤±¤Ý¤ó¤¬¼¡¥í¥Ã¥¿¥ó¤Ë¤Þ¤¿ÅÝ¤µ¤ì¤ë¤ä¤í¤«¤é¡¢²¶¤¬¥í¥Ã¥¿¥ó¤ÎÁê¼ê¤·¤¿¤ë¤ï¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ë¤·¤Æ¤âº£²ó¤Ï¥¿¥±¥Ý¥ó¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤º¤¤¤Ö¤ó°ÒÀª¤¬¤¤¤¤¤¬¡¢´Î¿´¤ÎÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡¹Ä¼£¡¡¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¤½¤Î¼ÁÌä¤Ï¡ª¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤È¤ë¤Ç¡ª¡¡àÌô¶Éá¤Î¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥óÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éËè½µ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¤·¤Æ¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¬¤Ê¡£ÍèÇ¯¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤Ëµ¤¹çÆþ¤Ã¤È¤ë¤ó¤Ç¡£Àï¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£ÍèÇ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë¤ß¤½¤®¤ÎÇ¯¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤«¤é¡£Ä´»Ò¾è¤ê¤¹¤®¤¿¤È¤³¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¹Ä¼£·³ÃÄ¤Î¤¿¤á¡¢¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤¹¤è¡£