¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ãÀï¸«¤»¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬³ÍÆÀ¤ØËÜ¹ø¡Ä»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëà¿ÆÏÂÀá
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÉÁ¤¯£²£°£²£¶Ç¯ÂÇÀþ¶¯²½°Æ¤È¤·¤Æ²¬ËÜ¤òÉ®Æ¬¸õÊä¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¥È¥í¥ó¥È¤Î¶¯¹ë¤¬¡¢¼çË¤¥¦¥é¥¸¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¥íÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤È²¬ËÜ¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¼Â¸½¤ØËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Î£Í£Ì£Â£±Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö¥È¥í¥ó¥È¡×¤¬¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Æ±»ï¤ÏÅÅ»ÒÈÇµ»ö¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î£²£°£²£¶Ç¯¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë£²¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤È¤È¤â¤Ëµð¿Í¡¦²¬ËÜ¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¸½ÃÏ¤Ç´üÂÔ¤ÈÇ®µ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ï¡Ö£²£¹ºÐ¤ÎÈà¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¶¯¤¤¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È¤·¤Æ²¬ËÜ¤òËÁÆ¬¤Ç¡ÖºÇÍÎÏ³ÍÆÀ¸õÊä¡×¤ÈÉ¾¤·¡Ö»°ÎÝ¡¢°ìÎÝ¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò´Þ¤àÊ£¿ôµåÃÄ¤¬²¬ËÜ¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢³ÍÆÀ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¸½¼ÂÌ£¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï£µ·î¤Ëº¸¥Ò¥¸ð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤·Ä¹´üÎ¥Ã¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éüµ¢¸å¤Ï¼çË¤¤È¤·¤ÆÉü³è¡£ºÇ½ªÅª¤Ë£¶£¹»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£·ÎÒ¡¢£±£µËÜÎÝÂÇ¡¢£´£¹ÂÇÅÀ¤ÈÃ»´ü´Ö¤Ê¤¬¤é¤â¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Æ±»ï¤Ï¡ÖÉé½ý²Õ½ê¤¬´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢£Í£Ì£Â¤Ç¤âÂ¨ÀïÎÏ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÈÃÇ¸À¡£º£Åß¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢²¬ËÜ¤Ë¤â¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆ±³Ê¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£°ÂÄêÀ¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î¸«Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¼¾å°Ê¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È²¬ËÜ¤Îà±ïá¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£²¬ËÜ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î´ÇÈÄ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ£±£°¡¢£±£±Ç¯¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥Û¥»¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì¤òÊú¤¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¥È¥í¥ó¥È¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢µåÃÄ¤È¤Î¸ß¤¤¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¹â¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂçÃ«¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤¬Â°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áê¼ê¤ËÂè£·Àï¤Þ¤Ç·ãÆ®¤òÅ¸³«¡£·ë²Ì¤³¤½ÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¹¶·âÎÏ¤Ç¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÂÇÀþ¤Ï£Í£Ì£Â¥È¥Ã¥×¤Î°ÂÂÇ¿ô¡Ê£±£´£¶£±¡Ë¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£µÎÒ¡¢½ÐÎÝÎ¨£³³ä£³Ê¬£³ÎÒ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¼çË¤¥²¥ì¥í¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£¹Ê¬£·ÎÒ¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥²¥ì¥í¤È²¬ËÜ¤¬¥Ä¡¼¥×¥é¥È¥ó¤ÇÆ±¤¸ÂÇÀþ¤ËÊÂ¤Ù¤Ð¡¢¥È¥í¥ó¥È¹¶·â¿Ø¤Ï¶þ»Ø¤ÎÇË²õÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±µ»ö¤Ï¡Ö¥²¥ì¥í¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¶¯Îõ¡£»°ÎÝ¤«°ìÎÝ¤Î¤¤¤º¤ì¤Ç¤âÂ¨ºÂ¤ËÂÇÀþ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢²¬ËÜ¤Î²ÃÆþ¤¬£±£¹£¹£³Ç¯°ÊÍè¤ÎÀ¤³¦°ìÃ¥²ó¤Ø¸þ¤±¡Ö¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏÍ··â¼ê¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡Ê£²£·¡Ë¤Îµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢¼çË¤Êä¶¯¤òÁá´ü¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×À¤â¹â¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢µð¿Í¤Ï£±£¸Æü¤Ë²¬ËÜ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ò£Î£Ð£Â¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÂåÍý¿Í¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸ò¾Ä´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯£±·î£²Æü¡ÊÆ±£³Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡££²£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«³ÍÆÀ¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¨¤·¤¿à¹õÎò»Ëá¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡×¤Î²¬ËÜ³Í¤ê¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£