Snow Man目黒蓮（28）が、俳優の真田広之（65）がプロデュースと主演を務め、世界各国で社会現象を巻き起こした配信ドラマ「SHOGUN 将軍」のシーズン2に出演することが18日、発表された。今作で初登場となる「和忠(かずただ)」役を演じる。

目黒が役者として世界デビューを果たす。国内外から大きな注目を集める新作への出演は、オーディションでつかみ取った。自身も一視聴者としてシーズン1から大きな感銘を受けており「日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました」と、出演はかねての目標だった。

真田らハリウッド製作陣が手がけ、戦国の日本を舞台にした一作。昨年第76回エミー賞では史上最多18部門を制覇し、第82回ゴールデングローブ賞でも4部門を受賞した。目黒は制作チームや真田らの活動、思いを自ら調べて知識を深め、今年に入ってオーディションを受験。思いが実り「本当に夢のようです。僕に与えられた役を形にしたいと思います」と意気込んだ。

撮影は26年1月からカナダ・バンクーバーで行われ、ドームツアー終了後の1月後半から撮影に入る予定。シーズン1も長期ロケだったため、目黒はクランクイン後は長期でグループ活動から離れる見通しだが、Snow Manは8人で活動を継続する。関係者によると、この日までに一部放送局に日本を離れる旨の連絡を入れていたという。TBSは日刊スポーツの取材に「目黒さんが日本を離れている間は、『それSnow Manにやらせて下さい』も8人体制で放送に臨みます」とコメントした。

目黒は同日、グループのファンクラブサイトで行った生配信で出演決定をファンに報告。グループを離れることをわびつつ「世界でSnow Manの名前が少しでも広がるように頑張っていきたいなと思います」と意気込んだ。メンバーも「おめでとう！」と大きな拍手を送り、円陣を組んで大役成功を祈った。

○…STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所含む）所属で配信海外ドラマ作品に出演した主なタレントとしては、山下智久（現在は退所）が「THE HEAD」（20年＝Hulu）、木村拓哉「THE SWARM／ザ・スウォーム」（23年＝Hulu）、中島健人が「コンコルディア／Concordia」（24年＝Hulu）、Snow Man向井康二は「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」（25年＝タイの放送局）。これまではHuluでの配信が中心だったが、「将軍−」はディズニープラス独占配信。