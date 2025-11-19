¡Ö½÷Í¥¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤Ë¡Ö¼¤á¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×Ãæ¹¾ÍÎ¤¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¼ç±é±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×
½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¡¢ºî²È¤ÎÃæ¹¾ÍÎ¤¡Ê51¡Ë¤¬¡¢22Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡ÊÇò±©Ìï¿Î´ÆÆÄ¡Ë¤Ç27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë¤Î±Ç²è¡ÖÉ÷¤Î²Î¤¬Ä°¤¤¿¤¤¡×¡ÊÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¡Ë°ÊÍè¤À¡£Ãæ¹¾±é¤¸¤ë50ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦·ËÌÚÎ©¡Ê¤ê¤Ä¡Ë¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¾®¤µ¤ÊµÊÃãÅ¹¤ò±Ä¤à¡£¿È´ó¤ê¤¬¤Ê¤¯1¿Í¤¤ê¤ÎÍ¾À¸¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î©¤ÁÂà¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÆÁÅç¸©µÈÌîÀî»Ô¤«¤é¡¢»àË´¤·¤¿½ÇÉã¤Î²È¤òÁêÂ³¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¡£²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½ÇÉã¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î½÷À¸¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î©¤Ï½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿ÆÁÅç¤Ø¤Î°Ü½»¤ò·è¤á¤ë¡£
±Ç²è½Ð±é¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Î°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³¤ÊÕ¤Î±Ç²è´Û¡Ý¥¥Í¥Þ¤Î¶Ì¼êÈ¢¡×°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¡£¡ÖÃÎ¿Í¤Î¼«¼ç±Ç²è¤È¤«¤Ë¤Ï¾¯¤·½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¤ä¤ë¤Î¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡£º£²ó¤Î±Ç²è¼ç±é¤Ç¡ØÃæ¹¾¤µ¤ó¡¢¤Þ¤À½÷Í¥¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢1²ó¤â¼¤á¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¾¯¤·ÅÜ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢¾®Àâ²È¡¢½ñÉ¾²È¡¢¤½¤·¤Æ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÆ°¡£¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¾¾ËÜ½ÓÌÀ»á¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥¹¥Ô¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¿Þ¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¡¡¢½÷Í¥¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÏÃ¤¬Íè¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤È¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ç½÷Í¥¤Î»Å»ö¤ò¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡ÖÆ»Áð¡Ý¡×¤ÏÂç¤¤Ê»ö·ï¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁêÂ³¡¢¶õ¤²ÈÌäÂê¡¢Êè¤¸¤Þ¤¤¡¢³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤¬±é¤¸¤ë·ËÌÚÎ©¤Ï¡¢50Âå¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¤Î½÷À¡£Æ±ÀÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èà½÷¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤ÆÍè¤ëÌäÂê¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡£½ÇÉã¤ÎºÊ¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í½÷À¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ÎÁÍýÅ¹¤ÎºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¡¢ÍÈ¤²½Õ´¬¤¡¢¥Ð¥¤¥ó¥ß¡¼¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤íºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
7·î¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥Ê¥ó¡¦¥¢¥¸¥¢±Ç²èº×¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£¡Ö¥À¥Ê¥ó¤Ï¡È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ï¥ï¥¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¹¤Æ¤¤ÊÅÔ»Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡ØÆ»Áð¡Ý¡Ù¤ò¸«¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤«¤é¡Ø¤¼¤Ò¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤Î»úËë¤ÏÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤·¡¢º£¤ÏÇÛ¿®¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¢¡Ãæ¹¾ÍÎ¤¡Ê¤Ê¤«¤¨¡¦¤æ¤ê¡Ë1973Ç¯¡Ê¾¼48¡Ë12·î26Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£89Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡ËJRÅì³¤¤ÎCM¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£90Ç¯¤ÎTBS·Ï¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£91Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£92Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö´ñÀ×¤Î»³¤µ¤è¤Ê¤é¡¢Ì¾¸¤Ê¿¼£¡×¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ç¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£95Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÁö¤é¤ó¤«¡ª¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡£98Ç¯±Ç²è¡ÖÉ÷¤Î²Î¤¬Ä°¤¤¿¤¤¡×¡£06Ç¯¤Ë¾®Àâ¡Ö·ëº§¼Ì¿¿¡×¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£13Ç¯¤ËË¡ÂçÄÌ¿®¶µ°éÉôÊ¸³ØÉôÆüËÜÊ¸³Ø²Ê¤òÂ´¶È¡£154¥»¥ó¥Á¡£A·¿¡£