½÷Í¥Ì¾¼èÍµ»Ò¡Ê68¡Ë¤¬¡¢2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±Ç²è´Û¤ÇÆÏ¤±¤ë¡Ö2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¡THE MOVIE¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè1ÃÆ¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î½÷²¦¡¡ÀÄÃÓ½Õ¹á¤Î»ö·ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡ÊÇòÀî»Î´ÆÆÄ¡¢26Ç¯2·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£¤½¤Î¼ç±é·Ð¸³¤â¤¢¤ë±ýÇ¯¤ÎÌ¾½÷Í¥¡¦Ì¾¼è¤¬¡¢ÎòÂåºÇ¹âÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ÎÀÄÃÓ½Õ¹á¤ò±é¤¸¤ë¡£¥Ð¥Ç¥£¡¼¤òÁÈ¤à´ØÀ¾¤Î¼Â±éÈÎÇä½÷²¦¡¦Ä¹ÌîµÈ¹¾Ìò¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ§¶á¡Ê52¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
½Õ¹á¤ÈµÈ¹¾¤¬Çä¤ê¾å¤²ÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÆÍÇ¡¡¢»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿2¿Í¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¡£Ì¾¼è¤Ï¡ÖºÇ¶á2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤¼¤Ò¤Þ¤¿2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤Çµã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¼ê¤Ë´À°®¤é¤»¤Æ¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò´¿·Þ¡£¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÍ§¶á¤µ¤ó¤È2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¸Î¸Þ¼Ò±ÑÍº´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëÍ§¶á¤Ï¡¢Ì¾¼è¤¬¼ç±é¤·¤¿¸Þ¼Ò´ÆÆÄ±Ç²è¡ÖµÈ¸¶±ê¾å¡×¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤«¤éÌ¾¼è¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÆ´¤ì¤ÎÌ¾¼èÍµ»Ò¤µ¤ó¤È±Ç²è¤Ç¶¦±é¡ªÌ¾¼è¤µ¤ó¤È¥Ð¥Ç¥£¡¼¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Ç»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡ª»ä¤¿¤Á¤Ï·º»ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤·¤ã¤·¤ã¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òÀ¸¤ß¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤Ê¤¬¤é¿Í´Ö¤Î³ëÆ£¤äå«¤òÉÁ¤¯¡£26Ç¯2·î6Æü¤«¤éÅìµþ¡¦ÃÓÂÞHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡û¡Ä´ë²è¡¦À©ºî¤ÏÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¥Û¥ê¥×¥í¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡Ö2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÄë²¦¡×¤³¤ÈÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ê65¡Ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î½÷²¦¡×ÊÒÊ¿¤Ê¤®¤µ¡Ê66¡Ë¤¬½êÂ°¡£2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢07Ç¯¤ËÀ©ºî¶¨ÎÏ¤·¤¿TBS·Ï¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò»¦¿Í»ö·ï¡×¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Û¥ê¥×¥í¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±Ç²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤¹¡£