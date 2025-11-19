ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤¬¥Ï¥Þ¤ëÇµÌÚºä£´£¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¿·ºÊ¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¤Ï¥ä¥¥â¥Á¡©
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£²Æü¡Á£²£¶Æü¡¢ÀõÁð¸ø²ñÆ²¡ËÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤Î¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê²Ö·ÁÇÐÍ¥¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ëàÅÐÎµÌçá¡££±£°Æü¤Ë¸µÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¡Ê£³£±¡Ë¤Èº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¶¶Ç·½õ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÍèÇ¯¤«¤é·ÑÂ³¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¿´¤·¤ÆÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÍ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¹¬¤»¤òÎÏ¤Ë¡Ù¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡½ËÊ¡¤Î¥á¡¼¥ë¤â»¦Åþ¡£Á°Æü£±£·Æü¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾å¾¾Ìé¡Ê£´£°¡Ë¤Ë¿©»ö¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡Ö½é¤ª½Ë¤¤¤Ç¡¢¤ª¤½¤í¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼«Ê¬¤ÈÇ½Ûê¤Î¡ËËÍ¤é£²¿Í¤ª¤½¤í¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª·»¤µ¤ó¡Ê¾¾Ìé¡Ë¤È£³¿Í¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶¶Ç·½õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Êì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄ´²»Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÊõÄÍ²Î·à¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ½Ûê¤µ¤ó¤â¸µÊõÄÍ¤Î»ç¿á½ß¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¤½¤ó¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â£²¿Í¤¬£²£°£²£±Ç¯¤ËºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¶¦±éÉñÂæ¡Ø¥Ý¡¼¤Î°ìÂ²¡Ù¤Ï¡¢ÊõÄÍ¸ø±é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£¤Þ¤µ¤Ëà±¿Ì¿á¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ç½Ûê¤¬¥ä¥¥â¥Á¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¶¶Ç·½õ¤Î¼ñÌ£¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡£¹â¹»»þÂå¤Þ¤Ç°®¼ê²ñ¤ä·à¾ì¸ø±é¤ËÄÌ¤¦¤Ê¤ÉÇ®¿´¤Ê£Á£Ë£Â£´£¸¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Öº£¤Ï¡¢£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ø£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£à¿ä¤·¥á¥óá¤ÏÃçÀîÎÜ²Æ¤µ¤ó¤Ç¡¢Â¿Ë»¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥Á¥§¥²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£¤â¤Á¤í¤ó¹ÈÇò½Ð¾ì¤ËÂç´î¤Ó¤Ç¡¢Ç½Ûê¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç½Ûê¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÇµÌÚºä£´£¶¤ò¿ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ù¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ç½Ûê¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏàÍü±à¤ÎºÊá¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«É×ÉØ¤ÇÃçÎÉ¤¯¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤¹¤ëÆü¤âË¬¤ì¤½¤¦¤À¡£