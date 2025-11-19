·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿NMB48±ö·î´õ°Í²»¡¢Àô°½Çµ¡¢Ë§²ìÎé¡¢Î¶ËÜÌïÀ¸¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Îº£¸å¤ò¸ì¤Ã¤¿
NMB48±ö·î´õ°Í²»¡Ê19¡ËÀô°½Çµ¡Ê20¡ËË§²ìÎé¡Ê19¡ËÎ¶ËÜÌïÀ¸¡Ê20¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢12ÆüÈ¯Çä¤Î32ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä10·î¤Ë·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Îº£¸å¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·¶Ê¤Ç¤Ï19ºÐ¤Ê¤¬¤é²ÃÆþ8Ç¯ÌÜ¡¢10·î¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼ÅêÉ¼¤Ç3ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿±ö·î¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢±ö·î¤Ï¡Ö¿´¤Ë»É¤µ¤ë²Î»ì¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¼á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤â´º¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£MV¤Ç¤Ï¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¿¹õÈ±»Ñ¤È¶âÈ±¤Ç¥·¡¼¥ó¤òÊ¬¤±¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Àô¤Ï¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ø¾¡¼ê¤Ë°ú¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤è¡Á¡Ù¤È»ä¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Â´¶È¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤ÎNMB48¤Ë¤â¤¹¤´¤¯»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Ë§²ì¤â¡Ö»ä¤ÏNMB48¤Ã¤ÆÀÄ½Õ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤¬³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤âÀÄ½Õ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï1´üÀ¸¤Î»³ËÜºÌ¤Î¤¢¤È¤ò·Ñ¤¤¤À2ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¾®Åè²ÖÍü¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¤Î·à¾ì¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¡£9´üÀ¸¤ÎË§²ì¤é¼¡À¤Âå¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£²ó½éÁªÈ´¤Î8´üÀ¸¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÎ¶ËÜ¤Ï¡Öº£¤ÎÁ´ÂÎÌÜÉ¸¤ÏÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ç¤¹¡£²áµî¤ÎÀèÇÚÊý¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤²ñ¾ì¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ù¤·¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â¼¡¤Î»þÂå¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
º£·î¤Ë11´üÀ¸11¿Í¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¿·À±NMB48¡É¤Ø¤ÎÆ°¤¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ö·î¤Ï¡Öº£²ó¤Î³Ú¶Ê¤ÏNMB48¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¸À¤¨¤ë¶Ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖºÇ¶á¤ÏSNS¤Ç¶Ê¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¤Þ¤ë·Á¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀÄ½Õ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤â¤½¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤²¦Æ»¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¼´¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ú¾¾Èø¹¬Ç·²ð¡Û