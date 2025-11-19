【GU値下げ】で1,290円！ 今買って長く使える♡「即戦力シューズ」

いよいよ冷え込む時期が目前に！ 服の衣替えは進んでいるけれど、足元はまだ……。そんな人におすすめのアイテムを【GU（ジーユー）】のラインナップからリサーチ。編集部の目に留まったのは、今買って長く使えそうな「即戦力シューズ」。今回はその魅力を、スタッフさんの着こなしとともにご紹介します。1,290円にお値下げ中の機会に、賢くゲットして。

ベロア使いのレトロスニーカー

【GU】「ベロアスニーカー」\1,290（税込・セール価格）

レトロな雰囲気が可愛い、ベロア素材を使ったスニーカー。絶妙なツヤと起毛感がコーディネートに季節感を添えてくれます。「ガムソールは汚れの目立ちにくさが特徴」と公式サイトで紹介されているように、汚れを気にせずガンガン使えそう。カラーは季節感が高まるダークグリーンとダークブラウンのほか、ベーシックなブラックとベージュの全4色です。

素材の組み合わせにこだわった淡色コーデ

ニット、コーデュロイ、ベロアとあたたかみのある素材を組み合わせた、季節感ある淡色コーデ。シャツジャケットやスカートなどはやわらかな色味で統一して、引き締め役にベージュのスニーカーをプラスしています。女性らしいフレアスカートにレトロなスニーカーを合わせれば、抜け感が出てこなれた印象に。シンプルなコーディネートは、小物使いや素材の組み合わせにこだわって、遊び心を表現するのもおすすめです。

バレエコア × スポーティーな厚底シューズ

【GU】「メリージェーンシューズ by rokh」\1,290（税込・セール価格）

バレエシューズのような甘めのルックスに、スポーティな厚底ソールを組み合わせた、遊び心のあるメリージェーンシューズ。公式サイトによると「クロスされたフロントのストラップベルトは、ゴム付で調整可能」（公式サイトより）とのこと。幅広いコーディネートにも合わせやすいブラックと、アクセントにぴったりなシルバーの2色展開です。

レイヤードコーデのアクセントとして投入！

メタリックなシルバーのメリージェーンシューズで、大人可愛いコーデにエッジをプラス。インパクトのあるシルバーカラーの小物も、足元なら挑戦しやすく、簡単にシャレ感アップを叶えてくれそうです。ボリュームソールだから、さりげなくスタイルアップを狙いたい時にもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W