¥É·³FA¤Î36ºÐ¤¬¸ÀÍÕµÍ¤Þ¤é¤»¡Ö¤´¤á¤ó¡¢º£¤Ï¡Ä¡×¡¡ÎÞÁ£¤¬·è²õÀ£Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¡Öµã¤«¤»¤è¤¦¤È¡Ä¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤ÇÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤ò4¾¡3ÇÔ¤ÇÀ©¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Âè7Àï¤Î9²ó¤ËÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡ÊWS¸å¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢·àÅªÃÆ¤Î¥¢¡¼¥È¤ËÎÞÁ£¤¬·è²õÀ£Á°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤ÏWSÂè7Àï¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó2»à¤«¤é¡¢µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ËÜÎÝÉÕ¶á¤Ç½Ð·Þ¤¨¤ë¼Ì¿¿¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡ÖESPN LA¡×¸ø¼°X¤¬ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥¢¡¼¥È¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ð¡¼¤¬³°¤µ¤ì¤ë¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿²òÀâ¼Ô¤Î¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥®¡¼¡Ê¥í¥Ï¥¹¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òËÍ¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¡£Èà¤Ïº£¤Ë¤âµã¤¤½¤¦¤À¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡·Ý½Ñ²È¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥Ö¥ì¥Ò¥È»á¤¬½Ð¤¬¤±¤¿¥¢¡¼¥È¡£ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹»á¤«¤é¡Ö¥ß¥®¡¼¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤Æ²¿¤ò´¶¤¸¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤¹¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¥¯¡¼¥ë¤ÊÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤·¤¿¥í¥Ï¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ìÊÑ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÇ¤Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤Í¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤½¤³¤Î´ÑµÒ¤¬ÁíÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤òÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥¯¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿¶¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¥¹»á¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢Èþ¤·¤¤ºîÉÊ¤À¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡×¤È¥Û¡¼¥Ö¥ì¥Ò¥È»á¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï¡Ö·¯¤¿¤Á¡¢ËÍ¤òµã¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£º£Æü¡¢²¿²óËÍ¤òµã¤«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤¤¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿36ºÐ¡£¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥ó²ñ¤ÎÆ°²è¤òÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ª´ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢2026Ç¯¤âÈà¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤Æ¡×¡Ö²æ¡¹¤Ï¤ß¤ó¤Ê·¯¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡¢¥ß¥®¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë