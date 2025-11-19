巨人・田中将大投手（３７）が１８日、“ダルビッシュ超え”の日米通算２０９勝に向けて「一個一個」白星を積み重ねることを誓った。歴代１位で２０８勝のパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）とは８勝差。プロ２０年目に向けてＧ球場で自主練習し、強い競争意識を胸に２年連続の開幕ローテーション入り、年間フル稼働に狙いを定めた。尊敬する先輩を超えるべく、今季３勝からの巻き返しを期した。

気温１３度と肌寒い室内で、田中将は黙々と腕を振った。ダルビッシュ以来４人目となる日米２００勝投手の看板を背負って迎える来季。オフに入ったばかりだが「健康なら１軍のマウンドに上がり続けられるかと言えば、そうじゃない。結果を出さなければ落ちる」と危機感をあらわにし、「一個一個」と白星への貪欲な思いを明かした。

優勝へ腕を振った先に、日本人最多の日米通算２０９勝が待つ。移籍１年目は３勝４敗。自身が２ケタ勝利を目標に完全復活を期す中、歴代１位の日米２０８勝を誇るダルビッシュは右肘を手術して来季全休が決まった。楽天時代は同じパ・リーグで投げ合ってきた２大エース。０８年北京五輪、０９年ＷＢＣで共闘し、強くリスペクトを抱く存在だ。

２歳上のレジェンドとは代表を機に絆を深め、食事にも行くようになった。意見交換したのは一度や二度ではない。１０月１日の２００勝セレモニーでは「マサヒロは同志に近い。２００勝が終わりではないし、これから２１０勝、２２０勝、２５０、３００とあると思う。これからも一緒に頑張っていきましょう。またいつか、投げ合える日を楽しみにしています」と熱いビデオメッセージが届いた。「舞台は違うけど負けないように頑張りたい」と過去に話していたように、まだ衰えた姿を先輩に見せるわけにはいかない。

ＮＰＢ復帰後は２２年の９勝が最多で昨季が０勝。今年は体を縦回転に使う新フォームが定着し始めた８月以降に状態を上げ、尻上がりでシーズンを終えた。指導してきた久保巡回投手コーチも「９〜１０勝ぐらいはできる計算。１２０〜１３０イニングはいける力を十分持ってる」と来季に太鼓判を押す。

成績を残すには年間のフル稼働が絶対条件。効率良く球に力を伝達するフォームの完全習得が鍵だ。久保コーチは来春キャンプでも２年連続の塾開講を予告。来春はベテランに調整を一任する「Ｓ班」を設けない方針で最終的にはチームが決めるが、田中将も「見ていただけるならもちろん一緒にやりたい」と再度の“土台固め”を念頭に置いた。

先発の競争は横一線。「若い時は確固たるポジションがあって、健康でさえいれば１軍ローテーションで回って中心としてやれた。今はそうじゃない。ダメなら落とされる。１軍でそこに入っていかないと」と開幕ローテ入りを第１目標に据える。田中将を熟知する名伯楽の見立て通りなら、日米２０９勝にたどり着く可能性は十分。１勝ずつ近づき、追いつき、追い抜く。それが４１歳での復帰を目指す「ダルさん」のエールに応えることにもなる。（堀内 啓太）

◆田中将大とダルビッシュ ０８年北京五輪で距離を縮め、田中将はダルから「まさお」と呼ばれて弟分に。大会中にはともに丸刈り頭に変身し、０９年ＷＢＣでも共闘した。１１年にはハイレベルな沢村賞争いの末に田中将が受賞。ダルが１２年に米移籍すると、田中将も後を追うように１４年から海を渡った。１７年６月にはメジャーで初めて投げ合い、田中将（ヤンキース）は８回無失点、ダルビッシュ（レンジャーズ）は７回無失点とともに好投した。