◆大相撲 ▽九州場所１０日目（１８日・福岡国際センター）

東前頭５枚目・義ノ富士が初金星を獲得した。全勝だった横綱・大の里を押し出し、７勝目を挙げた。初土俵から１０場所目での金星は、年６場所制となった１９５８年以降で出島（元大関）に並ぶ史上５番目のスピード記録。関脇・安青錦は東前頭４枚目・玉鷲を寄り切って１敗を守り、トップに並んだ。１敗の大の里、安青錦を横綱・豊昇龍が１差で追い、３敗は義ノ富士、時疾風、錦富士の平幕３人となった。

義ノ富士は腹を決めていた。立ち合いで鋭い出足から思い切り当たり、右が入った。すかさず左も差して大の里を引かせると、一気に走った。横綱をわずか２秒２で土俵外に押し出し、初土俵から１０場所目。史上５位のスピードで初金星を獲得した。「やったぞという感じ。自分の相撲が取れて、結果が金星になって良かった。歓声がすごかった」と余韻に浸った。

日大出身の元学生横綱は、日体大出身の大の里と大学時代に何度か対戦していた。「全然負け越している。（大の里は）１学年上だったけど、入った頃にはかなり上の存在だった」。２年時の全国学生選手権準々決勝では勝利しているが、大相撲では初顔合わせ。「昔の印象は捨てて挑んだ」と明かした。

朝稽古では師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に「どうやっていくんだ」と聞かれ、「もろ差しで走ります」と答えた。そこまでの過程を話し合い、イメージは合致した。「やってやるという気持ちだった。負けたらどうしようという気持ちをなくした」と闘志を燃やし、作戦を完遂。八角理事長（元横綱・北勝海）も「勝因は立ち合い。義ノ富士は思い切りがある」と称賛した。

新入幕から３場所目でしこ名を本名の草野から義ノ富士に改めた。熊本県出身でご当所場所でもあり、新たなしこ名のタオルが序盤戦で一時売り切れるなど注目度もうなぎ登りだ。「まだ場所がある。明日も自分の相撲を取って勝ちたい」。白星を積み重ね、「義ノ富士」のしこ名の価値を高めていく。（林 直史）