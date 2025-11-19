女優の名取裕子（６８）が、タレントの友近（５２）とタッグを組み、映画「テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル」（白川士監督、来年２月６日公開）に主演することが１８日、分かった。

「サスペンスの女王」として数々のサスペンスドラマに主演してきた名取が、テレビショッピングの女王としてスクリーンに帰ってくる。演じるのは、テレビショッピングで歴代最高売り上げを誇るレジェンドナビゲーターでカリスマバイヤーの青池春香。紹介する商品が飛ぶように売れる“実演販売の女王”・長野吉江（友近）と生放送の売り上げ対決中、殺人事件が発生。ライバルとして対立していた２人が、真相究明のためにタッグを組み、事件の真相に迫っていく。

昭和から平成にかけて年間２００本近い新作が放送されたが、現在、地上波レギュラー枠からも姿を消した２時間サスペンスドラマ。今作は、同ドラマを映画館で届ける新企画「２時間サスペンス ＴＨＥ ＭＯＶＩＥシリーズ」の第１弾作品として製作される。

名取は「最近２時間ドラマがなくなって、同世代がゆったりまったりリラックスして見られる番組がなくなっていた。『また２時間ドラマで、泣いて笑って手に汗握らせて！』という声を多くいただいていたところ、今回のお話をちょうだいしました」と明かした。

五社英雄監督のファンの友近から、自身が主演した映画「吉原炎上」（１９８７年）へのリスペクトを受け、長年親交を深めてきたという２人。名取は「大好きな友近さんと２時間ドラマのエッセンスたっぷり盛り込んだ作品ができ上がりました。安心して、楽しんでご覧いただけますとうれしいです」と語った。

異色タッグによる２時間サスペンスムービーは、注目を集めそうだ。

〇…「２時間サスペンス」の世界観をオマージュした作品で話題の友近は「名取さんとバディーを組ませていただけるなんて夢のような時間でした」と、憧れの女優との共演に喜びもひとしお。「サスペンスなんで事件が起きます。私たちは刑事でもないのにしゃしゃりでています」とＰＲした。