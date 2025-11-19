女優の松下奈緒（４０）が来年１月期のフジテレビ系連続ドラマ「夫に間違いありません」（月曜・後１０時）に主演することが１８日、分かった。同局連ドラ主演は「アライブ がん専門医のカルテ」（２０年）以来６年ぶりになる。

おかざきさとこ氏のオリジナル脚本。松下は、ある日警察から「夫が川で事故死した」という事実を聞かされた聖子を演じる。遺体の所持品と身体的な特徴から夫と認め、保険金を受け取るが、１年後、亡くなったはずの夫が目の前に現れる―というサスペンスストーリーになっている。

松下は「どんどん先が知りたくなる、でも、知れば知るほどどんどん窮地に追い込まれていく…その主人公の変わっていく様がすごく面白く感じられましたし、そこにまつわる周りの方たちの変化などもあって、本当にのめりこむように読みました」と物語に魅入られた様子。「この“面白い”と思った気持ちを、大事に演じようと覚悟を決めました」とコメントした。

２人の子どもを守るため、母としてある決断を下す役どころ。「『信じるにもいろいろある』ところに、すごくヒリヒリしました！」。考察必至のサスペンスで新境地を開拓するつもりだ。