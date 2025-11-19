中森明菜『オールナイトニッポン』パーソナリティー初担当 4時間の特番放送「とても楽しみです！」【コメント全文】
歌手・中森明菜がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD〜オールタイムリクエスト〜』が、12月12日の午後8時から深夜0時まで4時間にわたって放送される。
【ライブ写真】無二の歌声＆表現力とMCのギャップでファンを魅了した中森明菜
3年目となった中森の名曲で綴るオールタイムリクエスト企画。今年は、中森が初となる『オールナイトニッポン』パーソナリティーとして登場、自身の言葉で「ビタースウィート・サンバ」に乗ってリスナーに語りかける。
パートナーは、ミッツ・マングローブと垣花正で、“オールタイムリクエスト”も盛り込み、リスナーからのリクエスト曲とともに3人で今年を振り返り、来年の抱負などを気ままにトーク。明菜ソングとともにどんな話が飛び出すか予測のできない4時間の特別番組を届ける。
■中森明菜
ニッポン放送さんで12月にお話させていただけるのも3年目になります。今年もどんなリクエストやメッセージをいただけるかとても楽しみです！
