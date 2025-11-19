TravisJapan松田元太、バラエティ初MC 『VIVANT』秘蔵映像を初公開へ
TravisJapanの松田元太がバラエティ番組で初めてMCを務める特別番組『そう言われたら見たことない』が、11月20日午後8時から初回2時間スペシャルとして放送される。松田とともに進行を担うのはオードリー若林正恭。日常にありながら「言われてみれば見たことがない」瞬間を、貴重映像とともに紐解く企画だ。
【写真】バラエティー初MC挑戦もニコニコ楽しそうな松田元太
初回ゲストとして坂本昌行、山崎弘也、大久保佳代子、横澤夏子が登場。番組の“審査員長”を務める松田が、宇宙、スポーツ、動物、人気ドラマといった幅広いジャンルの“見たことない映像”を独自の視点で審査していく。収録では巨大ドローンがスタジオに飛来したかと思えば、ゲストが突然姿を消すという波乱の展開もあり、松田らしい奔放なコメントに若林や坂本らが振り回され続けたという。
番組では、ドラマ『VIVANT』の約150時間分におよぶ撮影裏側から、初公開の衝撃映像を放出。モンゴルロケで行われた動物との（秘）撮影法や、俳優・二階堂ふみが監督へ直談判して挑んだスタントなしのアクションシーンなど、作品ファンも初めて知る内容が並ぶ。出演者の中には『VIVANT』を観たことがない者もいたが、大迫力の映像にスタジオが一体となって盛り上がったという。
そのほかにも、世界陸上で起きた「一度見たら忘れられないハプニング」映像、動物界の「巨大動物の貴重な寝姿」、さらに「食いしん坊女子のチートデイ密着」企画など、多彩な“見たことない”映像が続々登場。最後には松田が独断で選ぶ「MMM（松田がもっとも見たことない映像）」が発表され、初回スペシャルの締めくくりとなる。
また、ロケットの離陸は多くの人が見たことがあるものの、「宇宙から地球へ帰還する瞬間」は意外と知られていない点に着目。宇宙飛行士として3度の宇宙飛行を経験した野口聡一が、大気圏突入の危険性や帰還の仕組みを解説し、普段知ることのない宇宙の現実を伝える内容となっている。
