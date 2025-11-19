ユーチューバーとしても活動する謎のホラー作家、雨穴（うけつ）氏が18日深夜に放送されたTBS「今さらシロー!〜テストに出ないが役に立つ〜」（深夜0・16）に出演。YouTubeを始める際に参考にした人物を告白した。

雨穴氏は昨年最も売れた本「変な家2」の著者で、「変なシリーズ」で累計700万部を売り上げた大人気作家ながら、本名、素顔、地声などが非公開の謎多き覆面作家。

「変な家」執筆前はWebライターの仕事をしており、不気味な作品を手作りしてネットに投稿していたという。これまで雨穴氏が手作りした独特すぎる作品の数々に番組MCのロバート・秋山竜次は「分かったよ。ボケるの好きだな?」と内面を推察していた。

「ボケるの大好き」とされた雨穴氏は大きな影響を受けた人物について「大好きです」と秋山に伝え「ロバートのコントも大好き」と同トリオで一番好きなネタは「柳田節」だと明かされた。

また「YouTubeを始める時に一番参考にさせていただきました」と告白。これに秋山は「いやいや。全然違うでしょ!何の参考にもならないでしょ」と大笑い。雨穴氏は「リアリティの執拗なまでの追求が大好きです」と魅力を語った。