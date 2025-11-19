【サンフランシスコ＝小林泰裕】写真共有アプリ「インスタグラム」などの買収を巡り、米連邦取引委員会（ＦＴＣ）が反トラスト法（独占禁止法）違反の疑いで米ＳＮＳ大手メタ（旧フェイスブック）を提訴した訴訟で、米首都ワシントンの連邦地裁は１８日、「メタは独占企業ではない」との判断を示した。

メタが事業分割を迫られる事態はひとまず回避された。

地裁は１８日の書面で、インスタなどメタ傘下のＳＮＳと中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」との競争が激化していると指摘。「ＦＴＣはメタが市場を独占していると立証できなかった。よって、メタに有利な判決を言い渡すことになる」との判断を示した。

ＦＴＣは２０２０年１２月にメタを提訴した。メタが行った１２年のインスタ、１４年の対話アプリ「ワッツアップ」の買収について「ＳＮＳ市場の独占を維持するためのものだった」と指摘し、裁判所に両事業の売却などの措置を講じるよう求めていた。

メタは、両社の買収は消費者にとって有益だったと反論した。また、ティックトックや動画投稿サイト「ユーチューブ」などとの競争が激しくなっており、メタはＳＮＳ市場を独占していないとも訴えていた。

今後、ＦＴＣが判決を不服として控訴し、訴訟が決着するまで数年かかる可能性もある。

米国では２０年以降、巨大ＩＴ企業の台頭による経済格差拡大などへの懸念から、「ＧＡＦＡ」と総称されるグーグル、アマゾン・ドット・コム、メタ、アップルの全４社が反トラスト法違反で米当局から提訴された。

検索サービスの独占を巡って米司法省がグーグルを提訴した訴訟では、裁判所はグーグルを独占企業と認定したが、同省が求めていた同社のウェブブラウザー「クローム」の売却については退けた。