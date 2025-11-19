「凄いことになってる」「本当に残酷」なんと90＋17分にPKで決勝弾！W杯出場国を“８ー１”でボコボコにした中東の雄が涙の敗退…アジアPOの衝撃結末にネット騒然！「劇的すぎる」「激アツだった」【W杯予選】
まさかの結末となった。
現地11月18日に開催された北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフでUAEがイラクと対戦。ホームでの第１レグを１−１で終えていたなか、この試合は１−２、アグリゲートスコア２−３で敗れ、36年ぶりのワールドカップ出場の夢が断たれた。
52分に元鹿島アントラーズのカイオのゴールで先制し、一歩前に出たUAEは、しかし66分に追いつかれると、後半アディショナルタイムに痛恨のハンドでPKを献上。オンフィールドレビューやその後の抗議でプレー再開まで時間を要したなか、結局これを90＋17分に決められ、力尽きた。
この衝撃の結末に、インターネット上では次のような声が上がった。
「凄いことになってる」
「後半アディショナルにイラクがPKとは劇的すぎる」
「イラク、後半アディショナルタイム17分にPKで勝ち越し勝利ってマジでなんなんだよ」
「最後の最後でイラクかー UAEはおしかったな」
「イラク対UAE激アツだったな！」
「１プレーで人生が変わってしまうのは本当に残酷」
第１次プレーオフでは、最終予選で３−１、５−０の計８−１でボコボコしたカタールにW杯出場権を奪われたUAE。大陸間プレーオフ進出を懸けたイラクとの決戦にも敗れ、涙の終戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
